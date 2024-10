Les Cinquante du 23 octobre 2024 : le choix d’Alex choque, Jade veut se venger (résumé + replay épisode 38)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 38 du mercredi 23 octobre 2024 – C’est parti pour l’épisode 38 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs après les départs de Séphora, Stéphane et Emma.





Jonathan et Sacha ne comptent pas baisser les bras, ils veulent former une nouvelle alliance. Jonathan va parler à Eddy. Ils décident de s’allier pour faire sauter Simon et Alex.







Place au deal du Lion. C’est Alex qui y va et le Lion lui expose son deal : il est sauvé au prochain jeu dans l’arène mais il fait perdre 2.000 euros à la cagnotte, soit il renonce et sera en danger comme les autres mais la cagnotte prendra 2.000 euros. Alex décide de prendre l’immunité au prochain jeu ! La cagnotte baisse donc de 2.000 euros ! Il n’est pas obligé de dire la vérité dans le château. Mais Alex dit la vérité, personne ne le comprend.

Alex se fiche des critiques des autres et assume. Mais il vient de se mettre beaucoup de monde à dos et des disputes éclatent. Et des tensions sont encore fortes entre Simon et Cassandra.



Le Lion organise une soirée. Nikola est abattu après le départ de Séphora, ses amis essaient de le rebooster. Et Simon décide de parler à Jade après qu’il ait voté contre Stéphane. Jade est cash : elle veut se venger et le faire partir. Simon essaie de se justifier mais Jade est trop déçue et lui reproche ses mensonges, elle ne peut plus lui faire confiance.

Alex s’en prend violemment à Jade et lui dit qu’il va la sortir ! Sacha n’apprécie pas et défend Jade. En quelques heures, Alex est devenue une cible pour plusieurs joueurs. C’est la guerre au moment de se coucher !

Les Cinquante, le replay du 23 octobre

Si vous avez manqué l’épisode 38 ce mercredi 23 octobre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 24 octobre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 39.