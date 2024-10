Un Si Grand Soleil du 9 octobre : Boris craque, Johanna enceinte (résumé et vidéo épisode 1486 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 9 octobre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1486 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 9 octobre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Tom est au téléphone avec Maéva. Il ne comprend pas pourquoi elle ne veut pas qu’il lui prête de l’argent alors qu’elle accepte la proposition de Louis. Elle lui explique que c’est un partenariat et lui reproche d’être jaloux. Manu vient chercher Tom, il lui annonce qu’il est en garde à vue ! Il dit à Maéva qu’il la rappelle. Elle est paniquée quand Alix débarque, elle a entendu qu’il allait au commissariat. Alix lui dit que ça va aller, elle va appeler Claudine.

Muriel et Eliott passent devant une agence immobilière. Muriel regarde les maisons, Eliott remarque que ça la fait rêver. Eliott pense que ça devrait être possible d’ici un ou deux ans.



Publicité





Au commissariat, Thaïs voit passer Tom et demande à Elise ce qu’il fait là… Mais elle ne sait pas et lui dit qu’elle n’a pas besoin de savoir. Manu interroge Tom au sujet de ses empreintes sur les jerricanes qui ont servi à arroser du cannabis. Tom assure que ce n’est pas ses plantations. Il a juste accepté d’arroser mais c’était une erreur. Manu lui demande à qui appartient le champs. Il lui parle ensuite de l’agression de Levars, Tom assure qu’il n’a rien. Manu l’interroge sur sa blessure à la main, il dit etre tombé de vélo. Claudine débarque et veut parler à Tom.

Chez L Cosmétiques, Boris est avec Victoire. Muriel les rejoint, Victoire lui explique que Boris est venu la chercher à la gare. Muriel les découvre très complices… Pendant ce temps là, Eliott est au garage, il travaille sa compta quand Eve l’appelle. Il est froid et lui assure que tout va très bien.

Claudine s’entretient avec Tom, elle lui explique qu’il est le coupable idéal. Elle lui conseille de collaborer en balançant le nom du propriétaire du champs. Il refuse, c’est son ami. Mais Claudine lui dit que s’il le couvre il ira en prison !

Eliott se renseigne en ligne sur la création ou la reprise d’entreprise, au point de refuser une course…

Chez L Cosmétiques, Boris est emballée par les idées de Victoire mais Muriel moins. Victoire demande à Boris de la raccompagner et lui faire visiter Montpellier, il accepte. Pendant ce temps là, Charles retrouve Eliott. Il veut absolument éloigner Muriel de Boris, il a un plan et va avoir besoin de lui.

Manu explique à Becker que Tom a avoué avoir arrosé les plantations mais qu’elles ne sont pas à lui. Mais il refuse de balancer. Yann les rejoint, le téléphone de Tom a bien borné dans la forêt. Et il a échangé plusieurs fois au téléphone avec Roméo, surement le propriétaire des plantations. Becker demande à ce qu’il aille chercher Roméo pour le faire parler.

Claudine rejoint Johanna au cabinet, elle pense que Tom ment et craint qu’il ne suive pas ses conseils. Claudine ouvre ses sushis, Johanna a la nausée. Claudine pense que c’est surement bon signe, elle est peut être enceinte ! Johanna se décompose…

Boris raccompagne Victoire à son hôtel. Elle lui propose d’aller boire un verre ou rester à l’hôtel, elle l’embrasse ! Boris est mal à l’aise. Mais il finit par l’embrasser à son tour. Pendant ce temps là, Eliott propose à Eliott de monter une société de chauffeurs privés. Muriel lui rappelle qu’elle a déjà un job même si c »est une bonne idée. Eliott insiste et il a tout prévu. Mais Muriel adore son boulot et ne se voit pas le quitter comme ça. Elle promet d’y réfléchir.

Johanna fait un test de grossesse. Pendant ce temps là, Elodie conseille à Ludo d’être honnête avec Laura. Mais il refuse et dit qu’ils ne sont même pas officiellement ensemble, il ne lui doit rien ! Elodie hallucine et pense qu’il se ment à lui-même. Yann rentre et découvre Johanna avec le test de grossesse positif ! Il est fou de joie !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Johanna au coeur d’un drame, les résumés jusqu’au 25 octobre 2024

VIDÉO Un si grand soleil du 9 octobre

vidéo à venir