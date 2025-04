Un Si Grand Soleil du 3 avril : la police arrête Blamont, Manu charmé par Rebecca (résumé épisode 1612 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 3 avril 2025, spoiler résumé de l’épisode 1612 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 3 avril 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Blamont récupère le drone et l’argent d’Elisabeth sur le toit de l’aquarium. Il sort et croise Dimitri, il lui annonce qu’il démissionne et qu’il part en vacances sous les tropiques ! Dimitri lui demande s’il a gagné au loto, il lui dit « presque » et refuse de lui en dire plus. Mais la police attend Blamont, il se fait arrêter directement ! Alex lui explique qu’il y avait un traceur sur l’enveloppe de l’argent d’Elisabeth.

Au commissariat, Elisabeth retrouve Alain et lui annonce qu’ils ont arrêté le maître chanteur. Ils sont soulagés. Elle lui parle des hommes de Clément mais Alain ne veut plus parler de lui. Elisabeth lui dit qu’ils vont reprendre une vie normale.



Claudine est avec Dimitri, ils ont la date de l’audience et il faut se préparer. Elle ne peut pas lui assurer d’éviter la prison ferme à cause du témoignage à charge de Rebecca, la vétérinaire. Elle est convaincue qu’elle ne la lâchera pas.

A la clinique vétérinaire, Rebecca confie à Charles qu’elle est dans le rouge. Elle a 3 mois de loyers impayés à cause de la baisse d’activité. Elle ne sait pas comment ils vont s’en sortir ! Charles pense qu’il faut juste trouver des nouveaux clients. Il veut un joli site internet et se mettre sur les réseaux. Il propose de s’en occuper. Dimitri débarque à ce moment là, il veut parler à Rebecca. Il lui parle du procès, il lui demande de pas trop le charger dans son témoignage. Rebecca l’envoie balader et lui reproche d’avoir ruiné la réputation du cabinet. Elle lui demande de partir et menace d’appeler la police.

Elise et Alex interrogent Blamont, qui dit avoir trouvé l’argent sur le toit de l’aquarium. Levars est son avocat. Il dit qu’il voulait ramener l’argent au commissariat mais ils ont le témoignage de Dimitri, qui a affirmé qu’il partait en vacances. Alex les rejoint, lors de la perquisition chez lui, ils ont retrouvé l’imprimante qui a servi pour les lettres anonymes, et les munitions. Blamont finit par avouer : il a tué personne, il a vu le tireur et a ramassé une douille. Il a décidé de l’utiliser pour se faire de l’argent !

Rebecca décide de sortir prendre l’air, elle a besoin de se défouler et demande à Charles de gérer ses rendez-vous pour aujourd’hui. Rebecca va à la salle de sport et se fait draguer lourdement. Manu intervient. Elle lui parle mal ensuite…

Elise croise Suzanne devant le commissariat, elle lui dit qu’elle a vu dans le journal qu’ils avaient arrêté un suspect. Elise lui dit qu’elle n’a pas le droit de parler de l’enquête en cours. Suzanne lui parle de son restaurant, elle n’a plus aucune réservation. Elise viendra demain soir avec Elodie.

A la salle, Rebecca s’excuse auprès de Manu. Ils font connaissance et Manu s’en va. Plus tard, Manu cuisine quand Eve rentre. Elle est ravie et lui dit qu’elle espère qu’il n’a pas laissé toute son énergie à la salle…

Blamont est toujours interrogé. Alex lui met la pression, il dit qu’il peut aider à identifier le tueur si on lui promet qu’il n’ira pas en prison !

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.