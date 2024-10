« Kaizen », l’ascension de l’Everest d’Inoxtag ce soir sur TF1 ! (8 octobre)

Publicité





C’est ce soir que TF1 diffuse « Kaizen, 1 an pour gravir l’Everest », le documentaire sur l’ascension de l’Everest d’Inoxtag. Un film qui a déjà été vu plus de 35 millions de fois sur YouTube !





A suivre sur TF1 dès 23h25, juste après Koh-Lanta, ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







« Kaizen » : présentation

Ce documentaire raconte l’aventure et la métamorphose d’Inoxtag, un jeune YouTuber de 22 ans suivi par 26 millions d’abonnés, qui s’est lancé un défi audacieux : gravir l’Everest en un an. C’est l’histoire d’une quête personnelle, d’une transformation profonde. Un véritable voyage initiatique qui prouve qu’aucun rêve n’est hors de portée lorsqu’on s’en donne les moyens, quels que soient les obstacles.



Les grandes questions : Inoxtag a-t-il réussi à atteindre le sommet de l’Everest ? Comment cette expérience extraordinaire l’a-t-elle changé ?

Devenir alpiniste et gravir l’Everest en un an : c’est le rêve fou d’Inoxtag, un jeune vidéaste sans expérience préalable en montagne. Ce documentaire, filmé sur une année, dévoile sa transformation totale pour réaliser ce rêve. Un récit inspirant, émouvant et parfois drôle, sur une aventure hors norme.

Accompagné d’une équipe d’experts, dont le guide de haute montagne Mathis Dumas, Inoxtag partage une expérience humaine exceptionnelle, où résilience et dépassement de soi se côtoient. Entre doutes, humour et persévérance, ce documentaire rappelle que tout est possible si l’on s’en donne les moyens.

