Un Si Grand Soleil Spoilers : Levars retrouve la mémoire, Muriel perdue, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 28 octobre au 1er novembre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 28 octobre au 1er novembre 2024 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





On peut vous dire que Serge Levars va finalement retrouver la mémoire ! Et il n’y avait pas d’agresseur ! Il finit par se souvenir qu’il s’est fait attaquer par un sanglier ! De son côté, Tom se sort de cette affaire avec des travaux d’intérêt général.

Forte de son succès, Maéva reçoit une proposition d’une grande marque et elle annonce à Louis qu’elle va accepter. Il le prend mal… Quant à Boris, après avoir réussi à rattraper le coup avec Victoire, il ouvre son coeur à Muriel. Elle lui annonce qu’elle va quitter L Cosmétiques mais elle ne fait que penser à lui… Elle est perdue !



Publicité





De son côté, Eliott est dans la tourmente. Non seulement Noura a surpris une conversation, mais la police s’apprête à arrêter Curtis…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 28 octobre au 1er novembre 2024

Lundi 28 octobre 2024 (épisode 1499) : Tandis que Noura est intriguée par le comportement étrange d’Eliott, Johanna et Yann décident de mettre de côté leur projet, mais sont-ils vraiment sur la même longueur d’onde ?

Mardi 29 octobre 2024 (épisode 1500 : Maéva se voit offrir une opportunité en or qui n’arrange vraiment pas les affaires de Louis. Quant à Boris, il déclare enfin sa flamme à Muriel.

Mercredi 30 octobre 2024 (épisode 1501) : L’enquête sur l’agression de Levars étant au point mort, Manu tente un dernier coup pour l’aider à se rappeler de ce qu’il lui est arrivé. Quand à Ludo, son erreur avec Johanna le pousse à se remettre en question.

Jeudi 31 octobre 2024 (épisode 1502) : Louis se décide à recontacter Flore, ce qui n’enchante pas du tout Tiago. Eliott et Curtis quant à eux, se rendent à leur point de livraison, sans se douter que la police les y attend.

Vendredi 1er novembre 2024 (épisode 1503) : Tandis que Maéva doit faire un choix compliqué, Eliott s’apprête à annoncer une très mauvaise nouvelle à Muriel.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoiler : Levars se souvient de tout ! (épisode du 30 octobre 2024)

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 28 octobre au 1er novembre 2024

Retrouvez la vidéo de la bande-annonce sur france.tv

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.