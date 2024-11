« 40ème campagne : Les Restos du Cœur sur tous les fronts » : votre documentaire inédit cet après-midi sur TF1 (16 novembre)

Publicité





Reportages du 16 novembre 2024, sommaire et reportages – Ce samedi après-midi TF1 vous propose le documentaire inédit « 40ème campagne : Les Restos du Cœur sur tous les fronts ».





A suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.







40ème campagne : Les Restos du Cœur sur tous les fronts

Cette année marque la 40ᵉ campagne des Restos du Cœur. Pour l’occasion, Anne-Claire Coudray vous invite à découvrir l’évolution de cette association, partie d’un premier chapiteau installé à Gennevilliers en 1985, pour devenir aujourd’hui un réseau de plus de 2 300 centres répartis dans toute la France, répondant aux besoins des plus démunis, partout où ils se trouvent.

Dans ce documentaire, les Restos du Cœur ont ouvert leurs portes pendant plusieurs mois. Vous verrez comment, près de 40 ans après sa création, la petite idée de Coluche est devenue un mouvement solidaire d’envergure.



Comment les Restos ont-ils réussi à bâtir cette formidable chaîne de solidarité qui couvre toute la France ?

Tout a commencé en 1985 dans les grandes villes. À Lille, l’esprit de la « petite cantine » imaginée par Coluche est plus vivant que jamais : chaque soir, près de 200 personnes viennent y chercher un repas chaud. Parmi elles, Christian, 65 ans, qui, avec sa modeste retraite, ne parvient pas toujours à manger à sa faim.

La précarité n’épargnant pas les zones rurales, après s’être d’abord implantés en ville, les Restos ont ouvert des centres dans les campagnes. À Miramont-de-Guyenne, vous découvrirez les défis spécifiques auxquels les bénéficiaires font face, tels que l’accès à l’emploi ou les démarches administratives. Mina, la responsable locale, se bat sur tous les fronts pour aider les habitants de son village à sortir de la précarité.

Vous découvrirez également les « centres itinérants ». Dans certaines zones reculées, les plus démunis n’ont pas les moyens de se rendre jusqu’aux centres fixes. Les Restos viennent donc à eux ! Aux alentours de Carcassonne, Didier et son équipe parcourent les routes de montagne avec leur camion pour apporter des distributions alimentaires jusque dans les plus petits villages et hameaux isolés.

Enfin, vous ferez la rencontre de bénévoles au parcours atypique. À Vannes, deux joueurs de l’équipe de rugby du Top 14 ont décidé de prêter main-forte aux équipes des entrepôts des Restos, en chargeant des caisses de nourriture à destination des différents centres. Une aide musclée qui ne passe pas inaperçue !

A 14h50 dans Grand reportages : « Le Mont-Saint-Michel secret » (rediffusion)

En France, seuls 500 experts sont habilités à manier le marteau : les commissaires-priseurs. Leurs ventes aux enchères attirent un public de plus en plus large et diversifié. Chaque année, des millions d’objets changent de mains sous leur houlette, avec des lots qui, bien souvent, sont porteurs d’une histoire unique. Ces commissaires-priseurs se font les passeurs de ces récits, rencontrant au fil de leurs recherches des vendeurs empreints de nostalgie, des acheteurs occasionnels, ainsi que des collectionneurs passionnés, prêts à tout pour remporter l’enchère. Pendant plus d’un an, nos équipes ont suivi ces experts au cœur de ventes toujours plus spectaculaires. « Commissaires-priseurs, les passeurs d’histoires », une série en quatre épisodes.