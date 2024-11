13h15 le samedi du 16 novembre : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le samedi du 16 novembre 2024 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce samedi dans le numéro intitulé « Inondations, un an après ».





« 13h15 le samedi » du 16 novembre 2024 : le sommaire

Un an après les premières inondations qui ont frappé les Hauts-de-France, le magazine est retourné dans le Pas-de-Calais pour faire le point avec les sinistrés. Beaucoup luttent encore pour retrouver un emploi stable et reconstruire leur foyer.

Durant l’hiver 2023-2024, de vastes zones du Nord et du Pas-de-Calais ont été inondées à plusieurs reprises, forçant les habitants à tout abandonner. Les équipes de « 13h15 le samedi » ont suivi pendant un an ces déplacés climatiques, dont la vie a été bouleversée.



Comment se relever quand on a tout perdu ? Quand une vie d’efforts – sa maison, son entreprise – s’effondre en un instant ? Comment garder espoir et continuer à avancer ?

Une histoire de courage et de persévérance

À La Calotterie, Marjorie, Yovan et leurs quatre enfants se battent pour réaménager dans la maison qu’ils venaient d’acquérir. Laurence et Daniel, maraîchers, ont vu leurs serres englouties sous 1,20 mètre d’eau mais ont tout fait pour relancer leur activité. Et Ulysse, le boulanger passionné de Montreuil-sur-Mer, cherche encore un nouveau local pour repartir de zéro. « 13h15 le samedi » retrace leurs histoires de courage et de résilience.