Ça commence aujourd’hui du 11 novembre 2024 : sommaire et extrait vidéo

Ça commence aujourd'hui du 11 novembre 2024, le sommaire – Ce lundi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd'hui ». Aujourd'hui, il s'agit de rediffusions.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 11 novembre 2024 à 13h55 « Insomnie fatale familiale : ne plus réussir à dormir et mourir » (rediffusion)

Faustine Bollaert, accompagnée d’experts, explore un sujet rare et poignant avec ses invités : l’insomnie fatale familiale, une maladie neurodégénérative qui ne touche que cinq familles en France. Cette pathologie se caractérise par une incapacité à atteindre un sommeil profond, menant inévitablement à la mort des patients. Virginie et Victoria, issues d’une famille marquée par ce fléau génétique, ont déjà perdu leur frère, leur tante, et leur mère. Aujourd’hui, Victoria sait qu’elle porte ce gène et a 90 % de chances de développer la maladie, tandis que Virginie préfère rester dans l’ignorance. César et Manuela, quant à eux, ont également vu leurs proches sombrer rapidement face à cette condition incurable. Comment affronter la vie sous la menace constante de cette « épée de Damoclès » ?

Et à 15h05, « Elles ont été mariées de force » (rediffusion)

Chaque année, 12 millions de mineures sont victimes de mariages forcés. C’est le destin tragique qu’ont connu les invitées d’aujourd’hui. Elles partagent leur combat acharné pour faire reconnaître leurs droits et reprendre le contrôle de leur vie.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 11 novembre 2024

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ces invités ce jeudi après-midi dans « Ça commence aujourd'hui » dès 13h55 sur France 2.