Star Academy, les évaluations du 11 novembre : Franck se loupe, Marine pleure, Ebony impressionne, le résumé complet

Star Academy, les évaluations du 11 novembre 2024 – C’est ce matin qu’avait lieu les cinquièmes évaluations de la Star Academy 2024. Des évaluations surprises alors que les élèves ont tiré au sort une chanson une heure avant.





Franck ouvre le bal, il a tiré au sort « Pas là » de Vianney. C’est plutôt joli mais il semble stressé. Il enchaine avec la danse. Malika a l’air contente ! Il ressort très mécontent de lui et Julie confirme que « ce n’était pas sa meilleure éval du tout ». Franck trouve que c’était horrible.







Maïa passe à son tour sur « Another love » de Tom Odell. Elle ne regarde pas les paroles, elle est dedans et c’est magnifique ! Malika a l’air d’apprécier. Elle enchaine avec la danse.

Charles enchaine avec « Jour 1 » de Louane. C’est propre et joli, mais il manque de l’interprétation et le regard de Charles se perd un peu trop. Il poursuit avec la danse, c’est beaucoup trop raide.



Place à Masséo sur « Popcorn salé » dee Santa. C’est clairement magnifique ! Et sa danse semble réussie aussi. Il ressort mécontent, il lisait les paroles et s’est trompé à un endroit.

Julie interprète « J’te le dis quand même » de Patrick Bruel. C’est très joli. Et sa danse est réussie. Les autres élèvent la félicitent, ils ont adoré sa prestation !

Maureen chante « Longtemps » d’Amir. Il y a quelques faussetés et erreurs mais les profs ont le sourire. Elle enchaine avec sa danse, c’est réussi. Elle rentre au château pas contente d’elle.

On continue avec Marine sur « Qu’importe » de Juliette Armanet. Ça semble très réussi mais quand elle sort, Marine fond en larmes et dit à Julie que c’était nul ! Elle part s’isoler dans la chambre.

C’est au tour de Marguerite, déjà immunisée, qui reprend « Someone like you » d’Adele. C’est très beau mais quand elle ressort, les autres lui disent qu’elle a chanté faux par moment.

Ebony enchaine avec « Formidable » de Stromae. C’est excellent, les profs ont l’air emballés. Ils se prennent un fou rire, Ebony ne comprend pas mais ils lui assurent qu’ils ne se moquent pas d’elle. Les autres élèves lui assurent que c’était génial.

Ulysse interprète « Dernière danse » d’Indila. On voit qu’il lit les paroles durant toute la chanson ! Il danse ensuite.

Et enfin Emma passe sur « Perfect » d’Ed Sheeran. Elle ne lit pas du tout les paroles et c’est vraiment bon ! Place ensuite à la danse, c’est excellent.

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : On a beaucoup aimé les prestations d’Ebony, Maïa, Marine, Julie et Emma. Du côté des élèves en danger pour la nomination, on pense à Ulysse, Franck, Charles, et Maureen.

Retrouvez la quotidienne ce soir à 17h25 sur TF1. Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.