Code Quantum du 16 novembre 2024 : vos épisodes ce soir sur M6

Code Quantum du 16 novembre 2024





A voir ce soir sur M6 dès 21h10







Code Quantum du 16 novembre 2024 : vos épisodes inédits

Saison 1 – épisode 10 : On demande le docteur Song

Ben se retrouve en 1994, dans la peau du Dr Alexandra Tomkinson, interne à l’hôpital de Seattle. Addison lui annonce qu’il doit sauver la vie de trois patients victimes d’un accident de train, et sur le point de perdre la vie à cause d’erreurs médicales…

Saison 1 – épisode 11 : Un jour sans fin

Fort Worth, 1962. Ben se retrouve dans le corps d’un des cinq occupants d’un ascenseur et doit empêcher l’explosion d’un réacteur nucléaire qui va tous les tuer. À chaque explosion, il saute dans le corps d’un autre occupant et se retrouve bloqué dans une boucle temporelle qui réinitialise la séquence d’événements…



Saison 1 – épisode 12 : À toute épreuve

Ben est projeté en 2012 dans la peau du coach de basket Mendéz pour aider sa fille transgenre, Gia, dont le rêve est de jouer dans l’équipe de basket de son lycée. De leur côté, Magic et Jenn font la connaissance d’une artiste qui a rencontré Ben juste avant son saut dans le temps.

Saison 1 – épisode 13 : Le sens de la famille

Lorsque Ben se retrouve en 2009 au sein d’une famille indienne pour empêcher leur restaurant de disparaître dans les flammes, il développe un lien émotionnel avec la matriarche qui lui rappelle sa propre mère. De leur côté, Magic et Jenn partagent une révélation surprenante avec Ian.

Saison 1 – épisode 14 : S.O.S.

Ben atterrit sur un cuirassé de la Navy en 1989 et doit non seulement mener à bien une dangereuse mission de sauvetage mais également affronter son officier supérieur : le père d’Addison…

Code Quantum, rappel du synopsis

Près de 30 ans se sont écoulés depuis que le Dr Sam Beckett a pénétré dans l’accélérateur de Code Quantum, disparaissant sans laisser de trace. Aujourd’hui, une nouvelle équipe dirigée par le physicien Ben Song (incarné par Raymond Lee) reprend le projet, avec un double objectif : percer les mystères de l’accélérateur de particules conçu en 1989 et retrouver son créateur, Sam Beckett, joué à l’époque par Scott Bakula.

Avec Raymond Lee (Ben Song), Caitlin Bassett (Addison Augustine), Mason Alexander Park (Ian Wright), Nanrisa Lee (Jenn Chou), et Ernie HUDSON (Herbert ‘Magic’ Williams)

Découvrez « Code Quantum » ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY