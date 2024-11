Star Academy : qui a été éliminé lors du 6ème prime ? (résumé + replay du 15 novembre 2024)

Publicité





Star Academy, résumé du prime 6 du vendredi 15 novembre 2024 – C’est parti pour le sixième prime de la saison 2024 de la Star Academy, présenté par Nikos Aliagas. Les 12 académiciens interprètent pour leur hymne, « Recommence moi », et ils sont rejoint par un invité mystère. On aura des indices durant la soirée pour tenter de deviner de qui il s’agit !





Magnéto sur la semaine des surprises







Julien Doré chante avec Marguerite « Femme like you » et surprise : ils sont rejoint par les frères de Marguerite ! Elle fond en larmes au moment où ils arrivent. Marlène a adoré ce moment et la félicite.

Magnéto Star Ac Mix



Julie « Feeling good » de Michael Bublé avec un invité surprise. C’est Louane qui la rejoint et l’accompagne au piano ! Sofia la félicite, elle se dit très émue et très fière de Julie. Julien Doré trouve que ça marchait très bien.

L’invité mystère a basculé près des nominés et révèle qu’il a toujours été un cancre.

Aliocha Schneider est avec Maureen pour chanter son titre « Ensemble ». Tom, le petit-ami de Maureen, la rejoint ! Maureen est émue et très heureuse.

L’invité mystère révèle avoir vendu des millions de disques. Après les pubs, il se dévoile : c’est Jean-Pascal de la Star Academy saison 1 !

Magnéto sur le top 3 : Marine 3ème, Marguerite 2ème et Julie 1ère

Place à la battle du top 3 sur « Chandelier » de Sia. C’est clairement une battle de haut vol ! Hugues vote Julie, Sofia vote Marine, Michaël vote Julie, Malika vote Marine, et Marlène vote Marine. C’est donc Marine qui décroche l’immunité !

Nikos confirme que les votes sont très serrés ce soir. Et Ebony chante « Petite Marie » de Francis Cabrel avec un invité surprise. Ça aurait du être son papa, Thierry Cham, mais il est coincé à l’autre bout du monde. Il a demandé lui-même à un artiste… Il s’agit de Mentissa ! Ebony est en larmes en voyant le message de son père. Michaël affirme qu’elle est « bonne dans tout ».

Beth Ditto (Gossip) fait la surprise à Marine de chanter avec elle le titre « Heavy Cross ». Elles se sont rencontrées sur les répétitions !

Ulysse interprète « Dis-moi » des BB Brunes avec les candidates à l’élection de Miss France 2025. Et surprise à la fin pour Ulysse : sa grand-mère et sa petite amie !

Les nommés – Charles, Emma et Masséo – reprennent « Avec classe ». Surprise : Corneille les rejoint !

C’est l’heure du défi des profs pour Marine en théâtre, accompagnée de Marguerite. Hugues valide le défi, qu’il trouve pleinement réussi !

Nouvelle surprise, cette fois pour Nikos : sa maman débarque en plateau avec une cravate !

Magnéto sur le cours de Julien Doré au château

Collégiale des élèves sur « Nous » de Julien Doré. Il s’agit d’une surprise pour le chanteur ! Julien est très ému.

Place aux chansons des nommés : Masséo chante « A la faveur de l’automne » de Tété, Charles « Lettre à France » de Michel Polnareff, et Emma sur « All I ask » d’Adele.

Franck et Maïa reprennent « Ma gueule » de Johnny Hallyday. Les profs les félicitent avant d’avoir le droit à leur surprise : les élèves reprennent « Je ne veux pas travailler » à leur sauce.

Emma éliminée

23h53 : c’est l’heure du verdict, le public a choisi de sauver Charles. Ulysse vote Masseo, Julie vote Masseo, Franck vote Masseo, Marguerite vote Emma, Ebony vote Emma, Maïa vote Masseo, Maureen sauve Emma, et Marine vote Emma. Il y a donc égalité, c’est Charles qui doit voter ! Charles va décider de sauver Masseo ! Emma est donc éliminée.

Star Academy 2024, le replay du premier prime du 15 novembre

