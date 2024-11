Code Quantum du 2 novembre 2024 : vos épisodes ce soir sur M6

Publicité





Code Quantum du 2 novembre 2024 – Ce samedi soir, M6 poursuit la diffusion de sa toute nouvelle série « Code Quantum ». Au programme, 3 épisodes inédits.





A voir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur M6+ pour le replay.







Code Quantum du 2 novembre 2024 : vos épisodes inédits

Saison 1 – épisode 4 : Pour le meilleur et pour le pire

Ben fait un bond dans le Los Angeles des années 80 et se retrouve dans la peau d’Eva Sandoval, une chasseuse de primes poursuivant une mystérieuse cible et qui se voit demandée en mariage par son associé, Jake.

Saison 1 – épisode 5 : Mort ou vif

Projeté en 1879, Ben se retrouve dans le corps de Diego de la Cruz, un pistolero à la retraite. Celui-ci doit aider sa petite-fille à défendre la communauté d’une ancienne ville minière, menacée d’éviction par un hors-la-loi et sa bande, affiliés à une compagnie de chemins de fer…



Saison 1 – épisode 6 : Magnitude 6,9

Ben se retrouve à San Francisco au moment du tremblement de terre historique de 1989, dans la peau d’un certain John Harvey. Alors que les bâtiments de la ville continuent de s’effondrer sous l’effet des répliques, Ben fait tout ce qu’il peut pour reformer une famille en plein chaos. Pendant ce temps, le reste de l’équipe cherche à identifier un mystérieux voyageur qui a reconnu Ben juste avant son saut temporel…

Code Quantum, rappel du synopsis

Près de 30 ans se sont écoulés depuis que le Dr Sam Beckett a pénétré dans l’accélérateur de Code Quantum, disparaissant sans laisser de trace. Aujourd’hui, une nouvelle équipe dirigée par le physicien Ben Song (incarné par Raymond Lee) reprend le projet, avec un double objectif : percer les mystères de l’accélérateur de particules conçu en 1989 et retrouver son créateur, Sam Beckett, joué à l’époque par Scott Bakula.

Avec Raymond Lee (Ben Song), Caitlin Bassett (Addison Augustine), Mason Alexander Park (Ian Wright), Nanrisa Lee (Jenn Chou), et Ernie HUDSON (Herbert ‘Magic’ Williams)

Découvrez « Code Quantum » ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY