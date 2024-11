Demain Nous Appartient du 21 novembre : Raphaëlle déterminée, Martin inquiet (résumé + vidéo épisode 1819 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 21 novembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1819 de DNA – Raphaëlle s’inquiète pour Agnès Prado ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Elle alerte Martin, qui semble prendre tout ça un peu trop à la légère…





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 21 novembre 2024 – résumé de l’épisode 1819

Le cabinet de Raphaëlle a été saccagé, et tous les regards se tournent vers Michel Prado, qui semble être le suspect idéal. En colère contre l’avocate, qu’il accuse d’être à l’origine de ses déboires avec Agnès, Michel s’est en déjà pris à elle en pleine rue la veille. Mais Raphaëlle refuse de céder à la peur : elle est résolue à obtenir une injonction d’éloignement pour protéger sa cliente. De son côté, Martin Constant, inquiet pour sa compagne, estime qu’elle s’implique trop dans cette affaire de divorce. Pourtant, rien n’ébranle Raphaëlle. Déterminée et courageuse, elle est prête à défendre sa cliente coûte que coûte face aux violences conjugales.

Et à la maison, Raphaëlle n’en peut plus des fréquentations de Camille, ce qui la pousse à bout. Pendant ce temps, Samuel savoure la situation et se réjouit des déboires de son rival. De son côté, Rachel prend une décision importante : elle se met en quête d’un nouvel appartement.



VIDÉO Demain nous appartient du 21 novembre – extrait de l’épisode

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.