Plus Belle La Vie du 21 novembre 2024 : Ulysse frappe Anthony ! (résumé + extrait vidéo épisode 218 en avance)

« Plus belle la vie, encore plus belle » du 21 novembre 2024 – résumé de l’épisode 218

Ophélie retrouve Ulysse, qui lui annonce que leur mère est déjà partie. Il prend la défense de Vanessa, expliquant que son geste était pour l’aider. Mais Ophélie, déterminée à réussir par elle-même, refuse d’être perçue comme une « fille de ». Ulysse, perplexe, lui demande comment elle a découvert la situation. Ophélie révèle qu’Anthony le lui a dit. Ulysse pense qu’Anthony l’utilise pour les monter les uns contre les autres, ce qui agace profondément Ophélie, qui préfère s’en aller.

Pendant ce temps là au Mistral, Julie rencontre Anthony. Elle lui confie s’être sentie emprisonnée dans leur relation, coupée de ses amis, et longtemps convaincue que c’était de sa faute. Anthony, surpris, lui assure qu’il n’avait rien vu et comprend mieux pourquoi elle est partie. Il lui rend sa bague, disant qu’elle lui appartiendra toujours. Léa, témoin de la scène, informe Ulysse. Ce dernier, en compagnie de Vanessa, décide d’aller voir Julie, mais Vanessa s’y oppose, estimant qu’Anthony doit gérer seul. Ulysse l’envoie promener et part, sous le regard contrarié de Vanessa. Apolline, qui a entendu la dispute, rejoint Vanessa, et toutes deux conviennent qu’elles sont sur la même longueur d’onde.



Anthony propose à Julie de partir faire le tour du monde. Julie, hésitante, lui demande quand ils devraient partir. Soudain, Ulysse fait irruption et demande à parler à Julie, mais Anthony l’interrompt. Après un moment de flottement, Julie choisit de rester avec Ulysse, laissant Anthony s’éloigner, furieux.

Léa partage ses réflexions avec Ulysse. Elle pense que Julie est sous l’emprise d’Anthony, ce qui explique son mal-être, mais estime qu’elle commence à sortir du déni. Par ailleurs, Léa informe Ulysse que les analyses post-lavage d’estomac d’Anthony révèlent qu’il aurait utilisé les médicaments de Julie, calculant précisément la dose pour éviter de se mettre en danger. Ulysse, choqué, commence à voir la vraie nature d’Anthony.

Plus tard, Ulysse confronte Anthony, exigeant qu’il quitte la ville sans Julie. Anthony, provocateur, évoque Ophélie, affirmant qu’elle était amoureuse de lui lorsqu’elle était enfant et se demandant si elle a encore des sentiments pour lui. Furieux, Ulysse lui interdit de revoir sa sœur. Anthony, en réponse, menace de « jouer » avec Ophélie si Ulysse continue d’intervenir. Hors de lui, Ulysse frappe Anthony.

Au Pavillon des Fleurs, Blanche est avec Baram, qui explique que son dossier de demande de papier est presque finalisé. Baram lui demande de l’aider à réviser son test de français, mais Blanche a un rendez-vous et confie la tâche à Eric, qui accepte. Pendant que Baram travaille avec Eric sur ses révisions, ce dernier montre des signes inquiétants : son visage se fige et il semble confus. Baram demande à Blanche, qui revient à ce moment-là, d’appeler les secours. Eric présente tous les symptômes d’un AVC.

À l’hôpital, Gabriel prend en charge Eric, qui se remet de son AVC. Il explique qu’un suivi intensif sera nécessaire pour comprendre les causes et éviter de nouvelles complications. Gabriel souligne que c’est grâce à Baram, un neurochirurgien, qu’Eric a été sauvé à temps. Stupéfait, Eric réalise que l’homme qu’il aidait sans le savoir est un spécialiste brillant. Blanche, reconnaissante, remercie Baram, mais ce dernier décline son invitation à dîner. Alors qu’il reste seul, Baram se retrouve confronté à un contrôle de police.

De son côté, Patrick avance les entretiens annuels. Il commence avec Samuel, qui prend la situation à la légère, ce qui pousse Patrick à le recadrer fermement. Plus tard, Samuel raconte à Ariane que Patrick lui reproche de ne pas avoir respecté la hiérarchie lors du sauvetage de Jennifer. Ariane, elle aussi sous pression, avoue redouter son évaluation. Elle utilise ses codes d’accès pour consulter les remarques de Patrick, et tous deux découvrent qu’il a laissé des critiques particulièrement sévères. Samuel en conclut que Patrick veut affirmer son autorité.

