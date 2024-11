Demain Nous Appartient spoiler : Michaël trouve le lien entre les victimes ! (vidéo épisode du 12 novembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Michaël va finalement trouver le lien entre les victimes dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Michaël assure la protection de Soizic, qui est désignée comme étant la prochaine victime du prédateur qui sévit à Sète… Et il va faire une découverte capitale !











Michaël accompagne Soizic qui a un rendez-vous chez son psy, un certain Alan Belzeau. Michaël comprend qu’il tient quelque chose :il s’agit aussi du psy de Sara et un ex de Rachel !

Michaël appelle Roxane pour la prévenir, il va interroger le psy après sa séance avec Soizic. Est-il l’agresseur que la police recherche ? En tout cas il est clairement le lien entre les victimes.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1812 du 12 novembre 2024 : Michaël fait une découverte capitale

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.