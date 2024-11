Demain Nous Appartient spoiler : Rachel fait un malaise ! (vidéo épisode du 11 novembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Manon va paniquer dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Et pour cause, dans quelques jours, Rachel va être prise d’une crise de panique et faire un impressionnant malaise !











Rachel et Manon passent un moment de complicité, discutant de Nordine, l’ex de Rachel et petit ami actuel de Manon. Rachel se sent coupable de l’agression qu’elle a subie, consciente de la frustration de Nordine qui n’a pas pu la protéger. Manon tente de la réconforter.

Mais soudain, en apercevant une paire de ciseaux de cuisine, Rachel est envahie par des souvenirs traumatisants et s’effondre au sol. Panique pour Manon, qui, malgré son fauteuil roulant, mobilise des forces insoupçonnées pour essayer d’aider son amie. Elle réussit à marcher et Rachel finit par reprendre connaissance.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1811 du 11 novembre 2024 : Rachel fait une crise de panique

