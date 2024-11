Les Cinquante du 7 novembre 2024 : Cassandra prépare sa vengeance (résumé + replay épisode 49)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 49 du jeudi 7 novembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 49 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs après les éliminations de Jean-Pascal et Simon.











Cassandra est abattue, Jordan la rebooste et lui assure qu’ils vont venger Simon. Elle dit à Eddy qu’elle va les sortir les uns après les autres !

Et Cassandra découvre qu’Alex a envoyé Carla G. s’infiltrer dans le clan adverse. Fred en parle à Jade, qui avoue qu’elle s’en doutait et que ça ne l’étonne pas. Et Jade en parle ensuite à Carla…

Le Lion annonce un nouveau « cap ou pas cap ? ». Le Renard vient chercher Jordan ! Et c’est une nouvelle victoire du Renard, Jordan fait perdre 1.000 euros à la cagnotte.



Le Lion annonce ensuite une soirée Venise. Au cours de la soirée, Cassandra, Nikola et Alex préparent leur vengeance. Et Cassandra n’apprécie pas les excuses d’Emma vis à vis de l’élimination de Simon.

Nikola et Julie dansent, ils se rapprochent. Et Julie fait exprès de se tourner la tête alors qu’il s’approche pour l’embrasser… Nikola a du mal à la suivre. Jordan décide de l’aider… Nikola va dire directement à Julie qu’il a envie de l’embrasser mais elle lui reparle de Séphora. Il le prend mal, il s’en va et va se coucher.

Les Cinquante, le replay du 7 novembre

Si vous avez manqué l’épisode 49 ce jeudi 7 novembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 8 novembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 50.