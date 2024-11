Demain Nous Appartient spoiler : Nordine prêt à démasquer l'agresseur quand... (vidéo épisode du 7 novembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Nordine va faire une avancée dans l’enquête sur le prédateur qui sévit à Sète dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, Nordine est en infiltration dans une salle de sport de Sète, où la police soupçonne la présence de l’agresseur de Rachel, Lilou et Sara…











À la salle de sport où le violeur de Sète est supposé se rendre, Nordine est en pleine mission d’infiltration. Il essaie discrètement de prélever des traces sur un casier dans le vestiaire, mais soudain, il est interrompu ! Heureusement, c’est seulement Octave. Nordine lui demande de monter la garde pour qu’il puisse finir son prélèvement sans être dérangé. Octave accepte, mais la situation lui échappe rapidement…

Antonin vient de terminer sa séance et se dirige d’un pas décidé vers le vestiaire, alors que Nordine n’a pas encore terminé ! Octave essaie de le retenir mais il est très désagréable et l’envoie balader. Il surprend Nordine près de son casier et semble suspicieux…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1809 du 7 novembre 2024 : Nordine se fait griller

