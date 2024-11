Demain Nous Appartient spoilers : Sara au plus mal, une nouvelle cible, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 4 au 8 novembre 2024)

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 4 au 8 novembre 2024 – Impatient d’en savoir plus sur ce qui vous va se passer la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Demain nous appartient » ? Alors c’est le moment. Comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la nouvelle agression qui a touché Sara.







Publicité





La femme de Roxane est complètement sous le choc et se sent incapable d’en parler ! Son comportement change et personne ne comprend ce qui se passe… Sara a appris que Joël avait décommandé Mona ce soir là et elle le soupçonne d’être son agresseur. Plus tard, alors que Sara a fait un violent malaise et qu’elle est hospitalisée, elle finit enfin par parler à Roxane de ce qu’elle a vécu.

Mais l’enquête de la police piétine et l’agresseur est sur le point de faire une nouvelle victime… Il a une nouvelle cible dans un lieu emblématique de la ville ! Quant à Rachel, elle s’installe chez Bart et Timothée le temps d’aller mieux.



Publicité





Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 4 au 8 novembre 2024

Lundi 4 novembre 2024 (épisode 1806) : Le comportement de Sara change radicalement. La journée de Rayane est pleine de surprises. Timothée organise un interrogatoire particulier.

Mardi 5 novembre 2024 (épisode 1807) : Le commissariat apprend qu’une des leurs a été agressée. Alain fait une gaffe qui met Adam dans l’embarras. Timothée est ravi d’accueillir une nouvelle colocataire.

Mercredi 6 novembre 2024 (épisode 1808) : Un policier s’infiltre dans un lieu fréquenté par le violeur. Raphaëlle prend une Sétoise sous son aile. Rachel blesse Timothée, qui reste sonné.

Jeudi 7 novembre 2024 (épisode 1809) : Octave doit improviser pour sauver l’enquête. Soizic se fait voler sa carte bleue. Camille prend ses distances avec sa mère.

Vendredi 8 novembre 2024 (épisode 1810) : La police découvre que le violeur va sévir dans un lieu emblématique de Sète. François n’est pas dupe du mensonge de son père. Le sort s’acharne sur Violette et Jordan.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Roxane bouleversée, Sara lui dit tout ! (vidéo épisode du 6 novembre)

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 4 au 8 novembre 2024

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…