Demain Nous Appartient spoiler : Raphaëlle fait une découverte capitale sur Zack ! (vidéo épisode du 4 décembre)

Demain nous appartient spoiler – Martin et Raphaëlle vont finalement être sur la piste de Zack la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, ils vont tout éplucher au sujet du copain de Camille et ils vont finalement faire une découverte capitale !











Au commissariat de Sète, Raphaëlle Perraud collabore avec son compagnon, le commandant Constant. Ensemble, ils sont déterminés à découvrir qui s’en prend au procureur et pour quelles raisons. Leur enquête les pousse à soupçonner Zack Projean, qu’ils considèrent comme un possible coupable visant la famille Perraud. Déterminée à protéger les siens, Raphaëlle approfondit la piste menant à Zack, qu’elle voit d’un mauvais œil en raison de son casier judiciaire et de sa relation avec Camille, particulièrement depuis l’accident de cette dernière…

Et bingo, Raphaëlle fait une découverte capitale qui pourrait bien changer le cours de l’enquête ! Zack a vécu dans le même batiment d’une cité qu’un trafiquant de drogue qui est en prison grâce à Raphaëlle !… Zack aurait-il décidé de le venger en s’en prenant à la famille Perraud ? Raphaëlle est convaincue que ce n’est pas un hasard !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1828 du 4 décembre 2024 : Raphaëlle découvre son lien avec Zack

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.