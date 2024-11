Un Si Grand Soleil spoiler : Marc trompe Léonore, Boris confronte Eliott (épisode du 4 décembre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1526 du 4 décembre 2024 – On pensait Léonore et Marc heureux dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». Ces deux là se sont remis ensemble il y a quelques mois et semblaient amoureux comme au premier jour… Pourtant dans quelques jours, Marc va déraper !











En effet, alors que chez Midi Libre Marc et Marie-Sophie sont comme chien et chat, ces deux là vont finalement prendre un verre ensemble et ils vont s’embrasser !

Un simple dérapage ou le début d’une histoire entre ces deux là ? L’avenir nous le dira !

De son, Boris décide de confronter Eliott. Il n’accepte toujours pas qu’il soit le chauffeur de sa mère et il lui demande à quoi il joue. Eliott lui assure que ça n’a aucun rapport avec lui : s’il avait voulu s’en prendre à lui, il n’aurait pas eu besoin de Catherine !



Quant à Tom, il est perdu au sujet de la grossesse de Maéva et il se confie à sa soeur. Emma pense que Maéva a raison de ne pas vouloir le garder, ils sont trop jeunes et ont encore plein de choses à accomplir avant d’être parents.

