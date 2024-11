Dua Lipa et Pierre de Maere : le duo dévoilé ! (VIDÉO)

Publicité





Incroyable mais vrai ! Le chanteur belge Pierre de Maere et la chanteuse américaine Dua Lipa ont sorti un duo ce vendredi. Il s’agit d’une nouvelle version du tube de Dua Lipa « These Walls » où la superstar mondiale chante en partie en français.











Publicité





Dua Lipa, icône britannique de la pop, n’est plus à présenter. Avec des hits tels que « Levitating » et « Don’t Start Now », elle a conquis les charts du monde entier, remportant plusieurs Grammy Awards au passage.

De son côté, Pierre de Maere s’est imposé comme l’un des nouveaux visages les plus prometteurs de la scène musicale belge et francophone avec des titres comme « Un jour, je marierai un ange ». Fort d’un univers singulier, mêlant pop, électro et poésie, il séduit un public toujours plus large.

VIDÉO Dua Lipa et Pierre de Maere sur « These Walls »



Publicité