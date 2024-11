Plus Belle La Vie du 8 novembre 2024 : le masque retrouvé (résumé + extrait vidéo épisode 209 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 8 novembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 209 de PBLV – Jean-Paul a de sérieux doutes sur Ariane cet après-midi dans votre feuilleton « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Vanessa décide enfin de tout dire à sa fille…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 8 novembre 2024 – résumé de l’épisode 209

Mirta rassure Yolande en lui affirmant que tout va bien se passer et qu’il ne faut pas s’inquiéter. Mais Yolande est persuadée que la piñata leur porte malheur. Mirta demande alors à Steve de la retirer, mais Yolande insiste : on ne peut pas la déplacer sans l’avoir cassée d’abord. Steve acquiesce. Mirta, agacée, leur ordonne de la briser pour qu’on en finisse une bonne fois pour toutes.

Dans les couloirs, Steve tombe sur Camille par surprise. Il est intrigué de la voir ici. Camille lui explique qu’elle voulait prendre de ses nouvelles. Steve lui confie qu’il sort d’une période compliquée, mais Camille l’interrompt en lui offrant un porte-clé porte-bonheur. Touché, Steve la remercie et retourne à son travail. Avant de partir, il l’invite à participer à la séance de casse de la piñata prévue le soir même.



Pendant ce temps, Aya sert un muffin au chocolat à Ophélie tout en jetant un œil à ses croquis. Curieuse, elle interroge Ophélie sur son prochain défilé. Mais Ophélie confie qu’elle a décidé de l’annuler car Blanche aurait harcelé sa mère à l’époque du collège. À la place, elle prévoit un happening et cherche un lieu. Aya propose le Mistral. Enthousiasmée, Ophélie trouve l’idée parfaite mais il faut encore convaincre Thomas.

Aya et Ophélie tentent de convaincre Thomas d’accueillir l’événement au Mistral. Bien qu’hésitant, craignant de déranger ses clients, Thomas finit par flancher face à l’enthousiasme d’Ophélie. Toutefois, il redoute les réactions de sa mère. Ophélie promet de s’expliquer avec elle pour calmer les tensions.

Patrick convoque Jean-Paul pour lui annoncer qu’on lui a proposé le poste de commissaire. Indécis, il sollicite son avis. Jean-Paul lui conseille de refuser, car il le considère comme un homme de terrain. Malgré tout, Patrick demeure hésitant. Plus tard, Patrick annonce à Babeth qu’il va refuser le poste de commissaire. Elle ne comprend pas sa décision, pensant qu’il serait plus disponible pour Raphaël s’il acceptait. Patrick avoue avoir consulté Jean-Paul avant de prendre sa décision.

De son côté, Ariane aide Zoé à réviser son bac. Mais Zoé a l’esprit ailleurs, obsédée par Louis et le mystérieux masque. Ariane la met en garde contre cette adrénaline qui, selon elle, ne mène qu’à des ennuis. Soudain, Zoé reçoit un message : une invitation à une soirée piñata à la résidence. Ariane refuse d’abord, mais cède face à l’insistance de Zoé.

Pendant ce temps, Morgane retrouve Jules en plein bouclage d’un article. Elle digère mal le fait que Jean-Paul l’ait écartée de l’enquête et doute de la manière dont il a retrouvé Louis. Elle confronte ensuite Jean-Paul à propos de la promotion de Patrick, mais ce dernier lui confie qu’il avait prévu de refuser… jusqu’à ce que Patrick annonce officiellement qu’il accepte finalement le poste, influencé par Babeth.

Ophélie confronte sa mère, Vanessa, pour lui demander de ne plus s’en prendre aux Marci, espérant obtenir son feu vert pour présenter sa collection au Mistral. Vanessa, touchée par l’enthousiasme de sa fille, accepte d’y réfléchir sérieusement. Mieux encore, elle propose à Ophélie de défiler ensemble pour clôturer l’événement, une demande qui émeut profondément sa fille.

Enfin, à la résidence, l’heure tant attendue de la casse de la piñata arrive. Zoé, étant la plus jeune, a l’honneur de frapper la première. D’un coup bien placé, elle éclate la piñata… et soudain, un masque tombe au sol, révélant un nouveau mystère !

VIDÉO Plus belle la vie du 7 novembre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+

