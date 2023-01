Pierre de Maere dévoile des extraits de son tout nouvel album !

5 ( 8 )

Pierre de Maere continue d’enflammer TikTok ! Après l’incroyable succès de son titre « Un jour je marierai un ange » en 2022 sur la plateforme, Pierre de Maere (132,2K abonnés) a décidé de révéler, en avant-première pour sa communauté TikTok, cinq titres de son tout premier album « Regarde-moi ».







Les utilisateurs TikTok peuvent découvrir directement sur la page Son de l’application, ces extraits inédits et s’en inspirer pour leurs créations, les réinterpréter, et peut-être même créer la toute première tendance musicale de l’année 2023 !







Pierre de Maere poursuit ainsi sa folle aventure TikTok et embarque toute sa communauté dans son nouveau projet musical.

En effet, le chanteur belge a été l’une des grandes révélations de l’année 2022 avec son titre « Un jour je marierai un ange » devenu viral en l’espace de quelques jours seulement sur TikTok. Retour sur cette incroyable épopée.



C’est en juillet 2022 que le créateur Nardosings s’empare du morceau « Un jour je marierai un ange » (sorti en novembre 2021) pour en faire une reprise piano-voix d’une grande douceur. Succès immédiat pour cette ré-interprétation qui atteindra les cinq millions de vues en seulement une semaine !

Une nouvelle tendance venait de se lancer sur TikTok : complètement séduits, les utilisateurs s’en sont emparés pour accompagner leurs vidéos, s’émouvoir de la beauté des paroles, et de la douceur de la mélodie. Au total, ce sont plus de 98 000 vidéos qui ont été créées sur cette version du titre. Même le groupe Trinix a été captivé par le titre, et a contribué à la tendance avec cet entrainant duo.

Cet engouement de la communauté TikTok fera redécouvrir la version originale, et son interprète, Pierre de Maere, qui y répondra en vidéo quelques jours plus tard. Une belle histoire qui permettra de soutenir la carrière musicale de Pierre de Maere et de le voir nommer au NRJ Music Awards 2022 dans la catégorie « Révélation Francophone », ainsi qu’aux Victoires de la Musique 2023 dans les catégories « Révélation Masculine » et « Chanson Originale ».

L’album complet sera disponible dès le vendredi 27 janvier sur toutes les plateformes de streaming.

