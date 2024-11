Ici Tout Commence spoiler : Marc et Rose, le clash ! (vidéo épisode du 22 novembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Rose et Marc finiront-ils par former un couple dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ? Marc s’est vexé après avoir surpris Rose en plein câlin avec Paul, loin d’imaginer qu’elle venait de mettre un point final à leur histoire… Et dans quelques jours, ça va être très tendu entre Rose et Marc !











À l’Institut, Jim et Carla se sont donnés pour mission de jouer les Cupidons pour Rose et Marc ! Les deux jeunes cuisiniers sont déterminés à réconcilier leurs parents… Cependant, leur manque d’expérience dans l’art de raviver les flammes de l’amour ne joue pas en leur faveur.

Au lieu de retrouver leur complicité d’antan, Marc et Rose se lancent dans des disputes glaciales, laissant Jim et Carla impuissants et désemparés face à la situation… Finiront-ils par se réconcilier ou vont-il resté en guerre ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1052 du 22 novembre 2024, Marc et Rose ne se supportent plus

