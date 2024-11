C dans l’air du 20 novembre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 20 novembre 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 20 novembre 2024 : le sommaire

⬛ Pierre Palmade face à son procès : les vies brisées au centre des débats

Près de deux ans après avoir provoqué un grave accident de la route sous l’emprise de stupéfiants, Pierre Palmade se retrouve devant le tribunal de Melun pour répondre de ses actes. Ce drame, survenu en février 2023, avait gravement blessé un homme de 38 ans, son fils de 6 ans, et sa belle-sœur enceinte de six mois, qui avait perdu son bébé à la suite de la collision. « Je ne pourrai plus redevenir comme avant », a témoigné le conducteur, dont les blessures ont laissé de lourdes séquelles.



L’expertise en accidentologie a établi que l’humoriste, épuisé après trois jours sous drogues, est seul responsable du choc. Son comportement toxique et sa descente aux enfers, largement médiatisés à l’époque, font désormais l’objet d’une évaluation judiciaire. Palmade encourt jusqu’à 14 ans de prison et 200 000 euros d’amende, aggravés par son état de récidive légale.

Cette affaire s’inscrit dans un contexte où la consommation de drogues, en particulier de cocaïne et de substances synthétiques comme la 3MMC, explose en France. Les répercussions de cette tendance ne se limitent pas aux particuliers, comme en témoigne l’affaire impliquant le député Andy Kerbrat. En octobre dernier, l’élu de Loire-Atlantique a été surpris en train d’acheter de la 3MMC à Paris. Selon une enquête de Mediapart, il aurait détourné son indemnité de frais de mandat pour couvrir ses dépenses personnelles, ce qu’il reconnaît partiellement tout en niant avoir utilisé ces fonds pour l’achat direct de stupéfiants.

Parallèlement, le trafic de cocaïne continue de croître, alimenté par des réseaux qui exploitent les ports français, notamment celui du Havre. Malgré des saisies records, les autorités alertent sur une montée inquiétante des violences et des intimidations liées au narcotrafic, au point de qualifier la situation de proche d’un « narco-Etat ».

Ces deux affaires illustrent les défis colossaux auxquels fait face la France dans sa lutte contre la drogue, tant sur le plan individuel que structurel. Les débats judiciaires à venir, notamment ceux autour de Pierre Palmade, seront suivis de près pour leur impact sur la sensibilisation à ces problématiques.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce mercredi 20 novembre 2024 à 17h40 sur France 5.