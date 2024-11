Koh-Lanta : qui a été éliminé dans l’épisode 12 ? (résumé + replay 5 novembre 2024)

Publicité





Koh-Lanta : la tribu maudite, épisode 12 du mercredi 5 novembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 11 de « Koh-Lanta : la tribu maudite ». Après l’élimination de Maxim et Cassandre, Ugo en veut à Gustin pour sa nouvelle trahison. Et il dit avoir hâte de le sortir !





Mais de leur côté, Maxim et Cassandre ont découvert qu’ils avaient une dernière chance sur la tribu maudite ! Ils vont s’affronter en duel et l’un d’eux réintègrera le jeu.







Pour les autres, place au jeu de confort. Denis présente la récompense, une nuit d’hôtel et un petit déjeuner de luxe ! Et l’épreuve est un grand classique : la boue. A l’issue de la première partie, il y a la finale femmes entre Cécile et Charlotte, et la finale hommes entre Gustin et Ilyesse. Et c’est Charlotte et Ilyesse qui remportent ce confort !

Place au duel entre Cassandre et Maxim sur l’île maudite. Et c’est finalement Cassandre qui remporte le duel ! Elle réintègre immédiatement la tribu réunifiée alors que Maxim rejoint le camps du jury final.



Denis raccompagne Cassandre et explique aux aventuriers qu’elle a gagné son duel et qu’elle revient. Ugo est content et informe Cassandre que Gustin l’a trahie au dernier conseil.

Maxim explique tout sur le camps du jury final. Pendant ce temps là, Gustin avoue à Cassandre qu’il l’a sacrifiée pour sauver sa peau. Elle est choquée et ne le comprend pas.

Pendant ce temps là, Charlotte et Ilyesse savourent un repas de luxe avant de dormir dans une chambre d’hôtel.

Le lendemain, ils ont le droit à un délicieux petit déjeuner. Sur le camps, Gustin est une cible pour beaucoup ! Ilyesse et Charlotte reviennent et les aventuriers se régalent grâce à la pêche de Thibault.

Place à l’épreuve d’immunité. Il s’agit d’un puzzle et c’est Charlotte qui remporte cette immunité ! Il ne faut pas finir dernier car le dernier aura un vote de plus contre lui au conseil ! C’est Jacques qui finit dernier.

Sur le camps, Ilyesse fait campagne pour sauver Gustin auprès des ex-jaunes. Et c’est Cassandre qui est visée !

Et l’aventurier éliminé au conseil est…

Place au conseil. Tout le monde vote et Denis demande si quelqu’un veut sortir un collier. Ugo sort un collier et annonce qu’il le donne à Cassandre ! Et alors que Cassandre était ciblée, c’est Gustin qui est éliminé ! Il donne son vote noir à Ilyesse.

Si vous avez manqué l’épisode 12 ce 5 novembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 12 novembre pour suivre l’épisode 13 de « Koh-Lanta : la tribu maudite ».