La France a un incroyable talent : les dernières auditions ce soir sur M6 (27 novembre)

Ce mercredi soir sur M6, Karine Le Marchand vous donne rendez-vous pour la suite de la saison 19 de La France a un incroyable talent. Au programme, la sixième et dernière soirée d’auditions avec Éric Antoine, Hélène Ségara, Marianne James et Sugar Sammy.





A découvrir à partir de 21h10 sur M6, mais aussi en replay sur 6play.







La France a un incroyable talent du 27 novembre – présentation d’émission 6

Ce soir, l’ultime étape des auditions marque le dernier round avant les délibérations du jury pour accéder aux quarts de finale. Sous les projecteurs, cette soirée promet d’être riche en tension : avec un seul Golden Buzzer encore en jeu, chaque candidat rêve de décrocher sa place directe en demi-finales, évitant ainsi l’épreuve des quarts. La compétition atteint son apogée, offrant au public une soirée captivante où chaque performance peut tout changer.

Focus sur les talents qui vont tout donner pour convaincre le jury :



Jean-Baptiste

Atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, Jean-Baptiste trouve dans le chant une véritable échappatoire, un moment où tout s’efface, même ses symptômes. Pour son audition, il se lance avec audace en interprétant l’une de ses propres compositions. Un geste empli de courage, qui pourrait bien lui ouvrir les portes des quarts de finale, voire lui offrir le précieux Golden Buzzer. Sa sincérité touchante saura-t-elle conquérir le jury ?

Les Angoissés

Atypiques, hilarants et… angoissés, ce duo mêle musique et humour dans un numéro où le trac devient presque un personnage à part entière. Leur originalité et leur énergie débordante seront-elles suffisantes pour surpasser leur nervosité et séduire le jury ? Une chose est sûre, ils sont déterminés à transformer leurs angoisses en éclats de rire.

Lucky

Depuis l’âge de 6 ans, Lucky illumine le dancefloor grâce à son incroyable talent pour le breakdance. Vainqueur du premier championnat de France de breaking en 2021, il revient ce soir avec un objectif bien plus ambitieux : inscrire son nom dans l’histoire de *La France a un incroyable talent*. Après plusieurs tentatives dans les saisons précédentes, il est prêt à tout donner pour prouver qu’il fait partie des meilleurs talents du pays. Réussira-t-il à enflammer la scène et à impressionner les juges ?

The Psaumes

Anciennement rivaux, ces deux artistes ont uni leurs forces pour créer une performance unique qui mélange basketball et flex. Avec des figures spectaculaires et une approche artistique jamais vue dans l’émission, leur numéro promet de marquer les esprits. Parviendront-ils à surprendre et à séduire le jury avec leur créativité audacieuse ?

Gabriel Vuitton

Magicien et créateur de contenu, Gabriel monte sur scène ce soir avec un hommage émouvant à son grand-père. Passionné de magie depuis son enfance, il a imaginé un numéro mêlant illusion et manipulation, conçu pour captiver et émouvoir. Son tour suffira-t-il à lui assurer une place en quart de finale ?

Samsjump

Après avoir surmonté l’obésité et le harcèlement, Sammy a transformé sa vie grâce à la corde à sauter, perdant 38 kilos en un an. Aujourd’hui, il est devenu un expert en performances de haut niveau et veut inspirer d’autres personnes à travers son art. Sur scène ce soir, il compte prouver que sa discipline et son histoire méritent une place en quarts de finale. Parviendra-t-il à toucher le cœur du jury et du public ?

Shadow Ace

Originaire des Philippines et élevé dans un foyer modeste sans électricité, Shadow Ace a découvert l’ombromanie à la lumière des bougies. Ce soir, il transforme la scène en un théâtre d’ombres fascinant, rendant hommage à des icônes comme Shakira ou Michael Jackson à travers une mise en scène moderne et inventive. Il espère qu’avec cette performance unique, il pourra obtenir la reconnaissance tant espérée du jury.