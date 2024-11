« La grande vadrouille » : le film culte ce soir sur France 2 (10 novembre 2024)

Publicité





« La grande vadrouille » : l’indémodable film avec Louis de Funès et Bourvil est en mode rediffusion ce soir, dimanche 10 novembre 2024. De quoi passer une belle soirée en famille en ce week-end prolongé !





A suivre dès 21h10 sur France 2 mais aussi en streaming sur France.TV fonction direct.







« La grande vadrouille » : l’histoire

En 1942, un avion anglais est abattu par les Allemands au-dessus de Paris. Les trois pilotes sautent en parachute et atterrissent dans différents endroits de la capitale. Ils sont aidés par deux civils français, un chef d’orchestre et un peintre en bâtiment qui acceptent de les mener en zone libre. Ils deviennent ainsi, malgré eux, acteurs de la Résistance.

Casting

Signée Gérard Oury, cette comédie culte met en scène Louis de Funès, Bourvil, Claudio Brook, Terry-Thomas, Andréa Parisy, Marie Dubois, Mike Marshall, Claudio Brook…



Le saviez-vous ?

« La Grande Vadrouille » a connu un succès phénoménal, en France et à l’étranger, faisant de lui le film ayant totalisé le plus grand nombre d’entrées en France, avec plus de 17 millions de tickets vendus, avant d’être finalement dépassé par «Titanic», de James Cameron, en 1997

En France il a été détrôné en 2008 par les 20 millions d’entrées de « Bienvenue chez les Ch’tis ».

Vidéo bande-annonce

(Re)découvrez la bande-annonce du film en version restaurée.