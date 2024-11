La meilleure cuisine régionale du 7 novembre : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?

Publicité





La meilleure cuisine régionale du 7 novembre 2024 – Ce jeudi soir, Yoann Conte et Norbert Tarayre poursuivent leur tour de France culinaire du concours culinaire d’M6 « La meilleure cuisine régionale ». Aujourd’hui, ils découvrent deux nouveaux restaurants en Nouvelle-Aquitaine.





La meilleure cuisine régionale du 7 novembre 2024 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette quatrième semaine de compétition, Yoann Conte et Norbert Tarayre sont en Nouvelle-Aquitaine.

🔵 Lundi, François et Bruno s’affrontaient. Et c’est finalement Bruno qui s’est qualifié pour la finale régionale de vendredi. Il a eu la belle moyenne de 19 (18/20 en accueil et décoration, 18/20 en mise en bouche, 20/20 en premier plat, et 20/20 en second plat).



🔵 Mardi, Florian et Emmanuel affrontaient Brice. Et c’est finalement Florian et Emmanuel/strong> qui se sont qualifiés pour la finale régionale de vendredi. Il ont eu la belle moyenne de 18,5 (18/20 en accueil et décoration, 17/20 en mise en bouche, 20/20 en premier plat, et 19/20 en second plat).

🔵 Mercredi, Stéphanie et Cocotte affrontaient Stéphane Et c’est finalement Stéphanie et Cocotte/strong> qui se sont qualifiés pour la finale régionale de vendredi. Il ont eu la magnifique moyenne de 19,5 (20/20 en accueil et décoration,20/20 en mise en bouche, 20/20 en premier plat, et 18/20 en second plat).

🔵 Jeudi, le jury va découvrir deux nouveaux restaurants en Nouvelle-Aquitaine et vont les noter sur plusieurs critères et désigner celui qui ira en finale vendredi.

Rappel du concept

Estaminets, bouillons, bouchons… Partout en France, de nombreux restaurants célèbrent fièrement leur patrimoine régional. Gérés par des passionnés, ils mettent en avant les traditions locales à travers la décoration, les spécialités culinaires et l’ambiance. Chaque semaine, Yoann Conte et Norbert Tarayre voyageront dans une région pour déguster la cuisine de 8 restaurateurs. Chaque jour, deux établissements s’affronteront, et celui qui obtiendra la meilleure moyenne se qualifiera pour la finale du vendredi, où il affrontera les trois autres finalistes. Qui saura impressionner le jury et décrocher le titre de Meilleure table typique de sa région ?