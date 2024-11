Un Si Grand Soleil spoiler : la police retrouve Curtis mort, Eliott ment à Muriel (épisode du 12 novembre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1510 du 12 novembre 2024 – La police va retrouver Curtis mort la semaine prochaine dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». Après qu’il se soit fait tirer dessus sous ses yeux, Eve a quitté la scène de crime sans prévenir les secours ni la police…











Elle prévient ensuite Eliott et lui raconte comment elle a voulu le protéger. Eliott est soulagé et demande pardon à sa mère. Mais ce qu’ils ne savent pas, c’est qu’un homme a vu Eve s’enfuir…

De son côté, Eliott décide de mentir à Muriel en lui expliquant qu’il avait des soucis avec un ancien détenu et qu’il a voulu les protéger elle et Toma. Muriel ne comprend pas qu’il ne lui parle que maintenant mais Eliott lui dit qu’il a été arrêté et qu’il est retourné en taule, ils n’ont plus à s’inquiéter.

Quant à Florent et Cécile, ils se revoient et débutent une jolie histoire… Mais Cécile ne se doute pas que Achille est entrain de mal tourner au contact de Charlotte. Celle-ci prend Christophe pour un héros et a ajouté Achille sur un groupe de fanatiques qui prennent le Fleuriste pour leur idole !



