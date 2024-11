« Le Samaritain » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur M6 (26 novembre 2024)

Publicité





« Le Samaritain » : histoire et interprètes du film inédit d’M6 ce soir, mardi 26 novembre 2024 – Ce vendredi soir, M6 diffuse le film inédit « Le Samaritain ». Un film signé Julius Avery avec Javon ‘Wanna’ Walton et Sylvester Stallone dans les rôles principaux.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne ou sur M6+ via sa fonction direct.







« Le Samaritain » : le synopsis

Sam Cleary, 13 ans, est convaincu que son mystérieux voisin solitaire, M. Smith, n’est autre que le légendaire justicier Samaritain, disparu depuis des décennies. Vingt-cinq ans plus tôt, ce héros surpuissant de Granite City a été officiellement déclaré mort après une bataille féroce dans un entrepôt, opposant le Samaritain à son frère jumeau et ennemi juré, Nemesis. Bien que la plupart des habitants croient qu’il a péri dans l’incendie, Sam nourrit l’espoir qu’il soit toujours vivant. Alors que la criminalité explose et que la ville sombre dans le chaos, Sam décide de convaincre son voisin de sortir de l’ombre et de redevenir le héros que tout le monde attend.

Interprètes et personnages

Avec Javon ‘Wanna’ Walton (Sam Cleary), Sylvester STALLONE (Joe Smith), Pilou ASBAEK (Cyrus), Dascha Polanco (Tiffany Cleary), Sophia Tatum (Sil), et Moises Arias (Reza)



VIDEO bande-annonce