Les 12 coups de midi du 22 novembre : un 1er indice sur la nouvelle étoile mystérieuse !

Les 12 coups de midi du 22 novembre 2024, 422ème victoire d’Emilien – Alors qu’Emilien a décroché sa 15ème étoile mystérieuse hier dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi », une nouvelle étoile a débuté ce vendredi midi sur TF1.











Les 12 coups de midi du 22 novembre, Manhattan sur l’étoile mystérieuse

Emilien a buté sur deux questions du Coup de Maître aujourd’hui, il a remporté 100 euros à partager avec un téléspectateur. Une nouvelle étoile mystérieuse est alors apparue et on peut déjà vous révéler que la photo de fond n’est autre que la ville de New-York, aux Etats-Unis, et plus précisément le quartier de Manhattan.

Impossible évidemment à ce stade de deviner quelle célébrité s’y cache !

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 22 novembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



