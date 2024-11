Les 12 coups de midi du 23 novembre : Emilien se loupe, les infos sur l’étoile mystérieuse

Publicité





Les 12 coups de midi du 23 novembre 2024, 423ème victoire d’Emilien – Nouvelle victoire d’Emilien ce samedi midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Le Maître de Midi a encore une fois buté sur deux questions du Coup de Maître aujourd’hui, il a remporté 100 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 23 novembre, un premier indice sur l’étoile mystérieuse

Sa cagnotte totalise ainsi 1.727.329 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, rappelons que la photo de fond n’est autre que la ville de New-York, aux Etats-Unis, et plus précisément le quartier de Manhattan.

Et on peut déjà vous dire que cette étoile n’a pas encore été décrochée par Emilien sur les tournages ! Et pour cause, ils sont en pause depuis plusieurs mois puisque Jean-Luc Reichmann tourne « Léo Mattéï ». Reprise des tournages début décembre avec Emilien.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 23 novembre

