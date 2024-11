Publicité





Reportages découverte du 23 novembre 2024, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Reportages découverte du 23 novembre 2024 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Mes chers parents, je rentre… » (inédit)

Abandonner tout pour revenir vivre sur ses terres natales : un choix que de plus en plus de Français osent faire. Qu’il s’agisse de nostalgie, de la quête de leurs racines ou de la volonté de préserver un savoir-faire familial, cette décision n’est pas sans défis. Revenir dans un endroit familier peut apporter un certain réconfort, mais le chemin est souvent semé d’embûches. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi quatre familles ayant choisi de renouer avec leurs origines.

A 14h50 dans Grand reportages : « Un Palace en fête » (rediffusion)



Les palaces fascinent par leur luxe, leurs proportions impressionnantes et leur confort inégalé. Tout y est conçu pour que les clients se sentent à la fois chez eux et transportés dans un univers enchanteur. Pourtant, derrière cette façade idyllique, se cache une organisation millimétrée et un travail de chaque instant. Avec ses 200 chambres, dont plus de 90 suites, et des tarifs pouvant atteindre 25 000 euros par nuit, Le Peninsula figure parmi les hôtels les plus prestigieux de France. Plus de 500 employés y œuvrent jour et nuit pour préserver cette excellence. Pendant plusieurs mois, nous avons exploré les coulisses de ce palace, notamment durant les préparatifs extraordinaires des fêtes de fin d’année.