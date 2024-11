« Lindsay, la mécanique du harcèlement » : votre documentaire ce soir sur France 2 (7 novembre)

Publicité





« Lindsay, la mécanique du harcèlement » au programme TV du mercredi 7 novembre 2024 – Ce mercredi soir à la télé, France 2 diffuse encore le documentaire inédit « Lindsay, la mécanique du harcèlement ».





A découvrir dès 21h sur la chaine, puis en replay gratuit sur france.tv







« Lindsay, la mécanique du harcèlement » : présentation

Le jeudi 7 novembre, à l’occasion de la Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, France 2 propose une soirée spéciale. À 21h, sera diffusé en avant-première le documentaire éLindsay, la mécanique du harcèlementé, réalisé par Félix Seger et narré par Jenifer, suivi d’un débat animé par Julian Bugier intitulé éHarcèlement scolaire : dénoncer, combattre et sanctionneré.

Cette soirée-événement se poursuivra avec la rediffusion à 23h10 du documentaire « Harcèlement scolaire, les Indiens contre-attaquent », puis, à 00h15, avec un nouveau documentaire, « Devenir grand ».



Le film explore l’histoire tragique de Lindsay, une jeune fille de 13 ans qui, en l’espace d’une année scolaire, est passée de la joie à une profonde détresse, jusqu’à commettre l’irréparable. Comment cette mécanique infernale du harcèlement, à l’école et sur les réseaux sociaux, aurait-elle pu être stoppée ?

À travers un parcours de témoignages, des proches de Lindsay et d’autres personnes touchées par le harcèlement s’expriment, interrogeant notre responsabilité collective : comment éviter de tels drames ? Quelles actions mettre en place pour protéger les élèves, sachant qu’aujourd’hui, plus d’un élève par classe en est victime ?

Filmée du nord de la France à Perpignan, en passant par la région parisienne et Chamonix, cette œuvre donne la parole à celles et ceux qui se battent pour faire évoluer les mentalités et comprendre comment nous pouvons tous contribuer à éradiquer ce fléau. Le décès de Lindsay a réveillé les consciences, alimentant une prise de position collective pour comprendre et combattre la « culture du harcèlement », longtemps minimisée.