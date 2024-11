N’oubliez pas les paroles du 9 novembre : la finale des masters ce soir sur France 2

Publicité





N’oubliez pas les paroles la finale des masters du 9 novembre 2024 – Ce soir sur France 2, place au grand final des masters 2024 de « N’oubliez pas les paroles ». Après un tour préliminaire et des semaines de compétition, ils ne sont plus que quatre maestros. Seul l’un d’entre eux remportera la victoire ce soir !





Rendez-vous dès 21h10 sur France 2 et sur France.TV pour voir ou revoir l’émission en replay.







Publicité





N’oubliez pas les paroles du 9 novembre 2024 : le programme de votre soirée

Cette année, la compétition a franchi un cap ! Les 32 meilleurs maestros du classement ont été répartis en deux tableaux où ils se sont affrontés dans des duels palpitants. Entre moments de stress, erreurs décisives et fulgurances, chacun a lutté pour se hisser au sommet. Après des 16èmes de finale riches en surprises, des 8èmes ultra disputés, et des quarts de finale intenses qui nous ont coupé le souffle, le dénouement approche !

Ils ne sont plus que quatre – Etienne, Laurens, Kévin et Margaux – prêts à tout risquer pour les deux demi-finales qui s’annoncent haletantes. Car on le sait, en demi-finales, tout se joue sur les nerfs : une seule erreur peut tout faire basculer. Chaque mot compte, et la moindre hésitation peut être fatale. Qui saura garder son sang-froid ?



Publicité





Les deux finalistes s’affronteront ensuite dans une ultime bataille qui promet d’être légendaire. Qui aura le dernier mot et remportera la victoire ?

Les challengers, cette année, sont redoutables ! Margaux, la star incontestée, va-t-elle réussir le doublé ? Nathalie, l’outsider, saura-t-elle surprendre encore après son incroyable parcours lors des Tours préliminaires ? Et les nouveaux venus – Laurens, Coline, Karine, Morgiane – saisiront-ils cette chance unique de briller et de s’approcher du micro de la gloire ?

Pour cette grande finale, tous les participants seront présents pour encourager les finalistes, dans une ambiance survoltée avec des numéros visuels pour un spectacle grandiose. Entre rires, tension palpable et larmes de joie, rien n’est prévisible.