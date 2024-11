« Meurtres dans les gorges du Verdon » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (9 novembre)

Publicité





« Meurtres dans les gorges du Verdon » au programme TV du 9 novembre 2024 – Ce samedi soir à la télé, France 3 rediffuse le téléfilm « Meurtres dans les gorges du Verdon », qui fait partie de la collection « Meurtres à… ». Dans les rôles principaux, Bruno Wolkowitch et Barbara Probst.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Meurtres dans les gorges du Verdon » : l’histoire

Dans les gorges du Verdon, le major Thierry Rouvier, sur le point de prendre sa retraite, et le jeune capitaine Elie Zakine doivent enquêter ensemble sur le meurtre d’un homme de 78 ans, retrouvé dans une posture étrange sur le barrage de Castillon. Rapidement, ils sont rejoints par Chloé Delage, psychocriminologue de la gendarmerie, originaire de Castellane et… fille du major Rouvier. Cette collaboration imposée ravive des tensions familiales, car les relations entre Thierry et Chloé sont pour le moins compliquées.

L’enquête prend une tournure inattendue lorsqu’une lettre anonyme et un deuxième meurtre mis en scène font resurgir un passé enfoui. Les investigations révèlent un lien direct avec la disparition, cinquante ans plus tôt, de Paulin Rouvier, père de Thierry et grand-père de Chloé. Adolescent après la guerre, Paulin avait fondé avec ses amis la « Confrérie des Capricornes », dont les membres sont mystérieusement assassinés les uns après les autres.



Mais pourquoi ces anciens compagnons d’enfance sont-ils aujourd’hui éliminés ? Quel crime auraient-ils commis pour en payer le prix si longtemps après ? Pour résoudre ce mystère, Chloé, Elie et Thierry devront plonger dans les méandres du passé, au risque de mettre leur propre vie en danger.

Interprètes et personnages

Avec Bruno Wolkowitch (Thierry), Barbara Probst (Chloé), Gary Mihaileanu (Elie), Michel Jonasz (Constantin Ravel), Jonathan Cardonnel (Thomas), Cécilia Hornus (Marie), Florence Hautier (Françoise Dionisi)…

« Meurtres dans les gorges du Verdon » : la bande-annonce