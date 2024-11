Publicité





Reportages découverte du 2 novembre 2024, sommaire et reportages











Reportages découverte du 2 novembre 2024 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Fans de Nac » (rediffusion)

Hamsters, cochons nains, iguanes et même pythons : les nouveaux animaux de compagnie, connus sous le nom de « NAC », gagnent en popularité. Bien qu’ils ne rivalisent pas avec les classiques chats et chiens, ils représentent tout de même 10 % des animaux adoptés en France, soit près de cinq millions d’individus. Cependant, s’occuper de ces animaux aussi exotiques qu’imposants n’est pas une tâche facile, et la détention de certaines espèces soulève de nombreux défis. Pendant plusieurs mois, une équipe de « Reportages découverte » a enquêté sur ce phénomène.

A 14h50 : « Tradition et savoir-faire locaux » (rediffusion)



La France regorge d’entreprises au savoir-faire local d’exception. Si certaines jouissent d’une renommée internationale, d’autres ont vu leur activité décliner, voire disparaître. Une nouvelle génération d’entrepreneurs s’efforce aujourd’hui de raviver ces belles maisons ou ces produits du terroir oubliés, tout en les modernisant. Aymeric, par exemple, s’est lancé dans la relance de la biscuiterie Olibet fondée par ses ancêtres au 19ᵉ siècle. Passionnée par l’art, Sophie a repris une manufacture de porcelaine bicentenaire fermée en 2020. Quant à Alexis, il s’est donné le défi de faire renaître le galabé, un bonbon historique de La Réunion fabriqué à partir de jus de canne à sucre, tombé dans l’oubli. Enfin, Adrien s’est fixé pour mission de produire des trompettes tricolores, écartées du marché pendant un demi-siècle par les modèles américains. Ils ne sont plus que deux fabricants en France. Partons à la rencontre de ces passionnés qui ont choisi de faire revivre les savoir-faire locaux.