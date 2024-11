Ici Tout Commence spoilers : Anaïs fait un choix, Alice se déclare, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 25 au 29 novembre 2024)

Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 25 au 29 novembre 2024 – Vous avez déjà hâte d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine pour dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Si tel est le cas, c’est le moment ! En effet, comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut vous dire que la semaine va être marquée par la nouvelle vie d’Anaïs. La jeune cheffe est opérée et appareillée !







Et alors qu’elle doit désormais prendre soin d’elle et de sa convalescence, Anaïs annonce à Teyssier qu’elle ne reviendra pas au Double A ! Elle a besoin de faire une pause et demande à ce que Jude la remplace. Emmanuel est déçu mais accepte, il assure à Anaïs qu’elle aura toujours sa place.

De son côté, Malik pourrait biens se faire démasquer… Quant à la famille Lanneau, ça se complique ! Inès n’en fait qu’à sa tête et l’aide sociale à l’enfance leur rend une petite visite… Quant à Alice, elle déclare sa flamme à un homme de l’institut !



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 25 au 29 novembre 2024

Lundi 25 novembre 2024 (épisode 1053) : Anaïs fait ses premiers pas dans une nouvelle vie. Coline comprend qu’elle a raconté trop de salades. Lionel enfile sa cape de super papa !

Mardi 26 novembre 2024 (épisode 1054) : Cette fois pour Anaïs, c’en est fini du Double A… A L’institut, la double identité de Malik est menacée. Lionel découvre l’éducation positive !

Mercredi 27 novembre 2024 (épisode 1055) : Anaïs se révèle aux yeux du monde. Entre Angèle et L’institut, les choses ne font que commencer… Les Lanneau reçoivent un invité surprise.

Jeudi 28 novembre 2024 (épisode 1056) : Antoine fait remonter une vieille histoire de famille… Malik déguste des haricots secs à toutes les sauces. Pour Alice, les relations humaines, ce n’est pas du gâteau !

Vendredi 29 novembre 2024 (épisode 1057) : Olivia fait entrer le loup dans la bergerie. Alice se déclare… De son côté, Malik descend de son piédestal.

