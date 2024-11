Sept à huit du 24 novembre 2024 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1

Publicité





Sept à huit du 24 novembre 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h15 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







Publicité





Sept à huit du 24 novembre 2024 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Look de star avec ces ongleries qui font de vos mains des oeuvres d’arts et les nouveaux as du brusching qui inventent les coupes de demain.



Publicité





Dans « 7 à 8 »

🔵 Elles poignarde son compagnon lors d’une dispute mais jure que c’était un accident. Une version que la justice a du mal à croire !

Du soleil et peu d’impôt, 4.000 français ont choisi Agadir pour leur retraite. Mais le Maroc est-il vraiment un eldorado ?

🔵 Et les confidences d’Eddy Mitchell dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 24 novembre 2024.

Pour les découvrir rendez-vous demain soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application TF1+.