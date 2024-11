« Hommes au bord de la crise de nerfs » : votre film inédit ce soir sur France 2 (24 novembre)

Publicité





« Hommes au bord de la crise de nerfs », c’est le film inédit qui vous attend ce soir, dimanche 24 novembre 2024, sur France 2. Un film réalisé par Audrey Dana avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia et François-Xavier Demaison dans les rôles principaux.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur France.TV via sa fonction direct.







« Hommes au bord de la crise de nerfs » : l’histoire

Sept hommes, âgés de 17 à 70 ans et aux parcours radicalement différents, se retrouvent au bord de l’implosion. Malgré leurs divergences, ils se retrouvent inscrits à une thérapie de groupe insolite, en pleine nature sauvage. Ce stage, réservé exclusivement aux hommes, promet des transformations spectaculaires. Mais dès leur arrivée, une révélation les déstabilise : leur coach est… une femme ! Excentrique et hors des sentiers battus, elle est déterminée à les pousser vers le changement, qu’ils le veuillent ou non.



Avec : Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia, François-Xavier Demaison, Laurent Stocker de la Comédie-Française, Pascal Demolon, Michaël Gregorio, Max Baissette de Malglaive et avec Marina Hands de la Comédie-Française

La bande-annonce

« Hommes au bord de la crise de nerfs » c’est ce soir, dimanche 24 novembre 2024, dès 21h10 sur France 2.