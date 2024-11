Star Academy 2024 : le programme des évaluations de la semaine 7

Publicité





Star Academy 2024, évaluations semaine 7 – Premier dimanche à 9 au château de la Star Academy au lendemain de l’élimination de Masseo samedi soir.





Et ce soir, Michael Goldman, le directeur de la Star Ac, est venu voir les élèves pour leur annoncer le programme des septièmes évaluations, qui auront lieu mardi matin.







Star Academy, des évaluations sur le thème de la tournée

Pour ces évaluations, les élèves auront carte blanche sur le titre. Pour cette semaine spéciale tournée, on leur demande une prestation digne d’un concert : ils peuvent faire une mise en scène, demander à un autre de danser ou de de jouer un instrument.

En plus des professeurs, Pierre Garnier sera là pour juger ces évaluations. A l’issue des ces évaluations, deux nouveaux élèves seront immunisés : l’un par les professeurs, et le second par les élèves qui voteront !



Les 6 autres académiciens seront tous nominés et soumis aux votes du public, qui seront les seuls à choisir quels élèves feront partie de la tournée et qui sera éliminé avant.

Rappelons qu’Ebony a remporté une immunité sur le prime d’hier soir, elle ne passera pas donc pas ces évaluations. Les élèves ne sont pas encore au courant, mais des anciens de la promo 2023 viendront les épauler et leur donner des conseils avant les évaluations : Axel, Julien, Héléna, Lénie et Candice.

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la toute première quotidienne de la Star Academy 2024. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.