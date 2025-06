Star Academy : Lola Solia sort son single « Playgirl » et fait la couverture de Playboy !

Publicité





Après avoir conquis le public lors de la Star Academy 2023, Lola Solia continue de tracer sa route. Avec son nouveau single « Playgirl », l’artiste confirme son virage pop audacieux et son désir de bousculer les codes.











Ce nouveau titre, à la fois sensuel, impertinent et affirmé, s’inscrit dans la lignée d’une esthétique que Lola cultive avec soin : celle d’une pop moderne, féminine et décomplexée. « Playgirl » est une déclaration : celle d’une femme qui se réinvente, s’affirme et joue avec les conventions.

Et pour accompagner cette sortie, Lola Solia frappe un grand coup en posant en une du dernier numéro du magazine Playboy. Une couverture à la fois esthétique et engagée, qu’elle revendique comme une démarche artistique. De quoi se faire remarquer alors que Lola s’est faite discrète depuis son élimination dans les premières semaines de sa saison de la Star Ac.

Le single « Playgirl » est disponible dès aujourd’hui sur toutes les plateformes.



Écoutez « Playgirl » de Lola Solia