Star Academy : le concert évènement à Lille diffusé prochainement sur TF1, découvrez les invités !

Hier soir, le Zénith de Lille vibrait au rythme des tubes et des émotions pour l’une des dernières dates de la tournée Star Academy, et les fans présents ont eu droit à une belle surprise : TF1 était là pour immortaliser ce moment unique ! La chaîne a officiellement capté le concert en vue d’une diffusion prochaine à la télévision.











Sur scène, les neuf académiciens encore en tournée — Marine, Ebony, Franck, Charles, Ulysse, Marguerite, Maïa, Maurine et Emma — ont enchaîné les prestations avec l’énergie et la complicité qui ont fait le succès de cette édition.

Mais ce n’est pas tout ! Le public lillois a eu la chance d’assister à plusieurs apparitions exceptionnelles :

🎶 Pierre Garnier, grand gagnant de la saison précédente

🎤 Héléna Bailly, demi-finaliste de la saison 2023

🌟 La talentueuse Charlotte Cardin a rejoint les élèves pour un duo surprise, apportant une touche de prestige internationale à la soirée.



Autre moment fort : la présence sur scène de plusieurs professeurs et figures emblématiques du château. Michaël Goldman, Lucie Bernardoni, Karima Charni, Marlène Schaff et Hugues Hamelynck sont venus saluer le travail des élèves et partager l’émotion d’un projet collectif devenu phénomène.

Cette captation promet une soirée riche en nostalgie et en musique pour les fans de la Star Ac’, qui pourront bientôt revivre l’ambiance survoltée du Zénith depuis leur canapé. La date de diffusion n’a pas encore été communiquée, mais nul doute que TF1 offrira un prime événement pour célébrer cette tournée inoubliable.

🎬 À suivre très bientôt sur TF1 !