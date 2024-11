Star Academy du 18 novembre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 18 novembre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de dimanche des académiciens au château.





Une journée qui a débuté avec Julie qui raconte aux autres son expérience en concert avec Patrick Bruel la veille. Elle est sur son petit nuage et a vécu un moment magique.







Publicité





Marlène arrive ensuite pour le débrief du prime, exceptionnellement en présence de Matthieu Gonet en cette semaine spéciale anciens. Matthieu est cash avec les élèves et leur explique qu’il y avait beaucoup de belles choses mais aussi pas mal de choses à revoir !

Pour Marguerite et Julien Doré, Marlène la félicite et parle d’un très beau moment de musique. Matthieu parle lui aussi d’un très beau moment.



Publicité





Pour Julie et Louane, l’académicienne affirme être passé à côté de sa prestation. Matthieu confirme qu’elle a chanté faux mais affirme que ça reste un joli moment. Pour Maureen et Aliocha Schneider, Matthieu pense qu’elle peut encore aller chercher plus loin en interprétation.

Pour la battle du top 3, Marlène donne des conseils à Marguerite, qui a chanté faux. Et Mattthieu avoue ensuite qu’Ebony était un immense coup de coeur sur ce prime pour son duo avec Mentissa.

Pour Marine et Beth Ditto, Matthieu regrette que Marine soit un peu trop basse partout. Pour Ulysse, Matthieu a aimé le duo mais il pense qu’il peut encore progresser.

Pour le défi théâtre de Marine et Marguerite, Mathieu regrette que Marine ait chanté faux et elle parle de problème d’oreillettes. Il lui explique que ce n’est pas une excuse.

Charles reconnait qu’il était en dessous même s’il a été sauvé par le public. Matthieu Gonet dit qu’il va falloir une reprise en mains avec ses professeurs pour chanter juste sur les primes, mais il reconnait qu’il a sa place.

Michaël arrive ensuite pour annoncer le thème des évaluations, qui auront lieu mardi après-midi. Ils passeront sur une partie chant, sur une prestation culte des anciens élèves de la Star Academy, et une danse sur une chorégraphie que Kamel Ouali leur apprendra lundi ! Ils ont le choix entre 6 chansons :

– « Je sais pas » de Céline Dion, chanté par Grégory en demi-finale de la saison 4

– « D’aventures en aventures » de Serge Lama, chanté par Jenifer et Serge Lama en saison 1

– « En apesanteur » de Calogero, chanté par Nolwenn et Calogero en saison 2

– « Le monde est stone » de Starmania, chanté par Magalie Vaé en saison 5

– « Left outside alone » de Anastasia, chanté par Hoda en saison 4

– « Roxane » de Sting, chanté par Sofia et Sting en saison 3

Après son départ, les élèves se mettent à répéter leurs évaluations, le choix de chanson est crucial. Place ensuite à un moment de détente en cuisine et Marine s’installe pour interpréter une compo au piano.

A LIRE AUSSI : Star Academy 2024 : les artistes invités du 7ème prime dévoilés !

Star Academy, le replay de la quotidienne du 18 novembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.