Star Academy, les évaluations du 4 novembre : Ulysse et Julie déçus, Marguerite fait pleurer Clara, le résumé complet

Star Academy, les évaluations du 4 novembre 2024 – C’est ce matin qu’avait lieu les quatrièmes évaluations de la Star Academy 2024. Des évaluations sur le thème « Histoire personnelle ». Les académiciens choisissait leur chanson et devaient se dévoiler auprès des professeurs et de Clara Luciani, la marraine étant présente aujourd’hui.











Maureen ouvre le bal, elle interprète « Je pense à vous » de Linh avec Massé qui l’accompagne au piano. Elle explique que cette chanson la relie à son histoire, au lycée elle a été harcelée, ses parents ont divorcé et sa maman a été gravement malade. A 18 ans, elle a voulu partir. Clara a l’air touchée.

Charles a choisi « Ton amoureuse » de Vitaa. Il explique être tombé amoureux une fois mais ça s’est mal passé, il s’est fait trahir et il n’aime pas en parler. La seule façon pour lui d’en parler, c’est en chanson. Ça semble très réussi, Clara a le sourire. Quand il sort, Ulysse le félicite et Maureen lui dit que c’était génial.

Ebony interprète « Zombie » de The Cranberries. Elle explique avoir découvert la chanson dans l’iPod de sa mère, elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Elle s’est rappelée en l’écoutant qu’elle détestait les conflits. Cette chanson est un message très important pour elle, et le rock fait partie de ses influences musicales. Les profs ont l’air emballée et Clara est émue.



Place à Ulysse, qui chante « In my blood » de Shawn Mendes en s’accompagnant à la guitare. Il explique qu’il faisait des crises d’angoisse, il doit combattre son stress et c’est aussi pour ça qu’il est venu au château. Il ferme beaucoup les yeux, il ne se passe pas grand chose. Quand il rentre au château, Ulysse n’est pas du tout content de lui. Il pense s’être loupé.

Marguerite interprète « Drôle d’époque » de Clara Luciani, une chanson qui la représente. Marguerite est vraiment dedans et elle réussit à faire pleurer Clara sur sa propre chanson !

Maïa a choisi « Tous les deux » de Seemone. Elle chante pour son père, Clara est très émue.

Franck passe sur « Et bam » de Mentissa. Il explique que la chanson lui parle beaucoup, que chaque parole lui rappelle quelque chose de sa vie. Durant sa prestation, Clara Luciani a les larmes aux yeux.

Marine a choisi « Rise like au phoenix » de Conchita Wurst. Elle explique qu’a vécu des échecs mais elle a toujours réussi à s’adapter. Et au château, elle a l’impression de faire enfin ce qu’elle veut faire. C’est très réussi, Sofia a l’air touchée et emballée. Marlène a un grand sourire !

Place à Noah, sur « Tourner la tête » d’Amel Bent, dans la version de Slimane. Il explique qu’il a vécu la séparation de ses parents, et tant qu’ainé il a voulu assumer un rôle pour compenser. Et il a décroché niveau scolaire au même moment. Cette chanson raconte la peine qu’il a senti à ce moment là. C’est magnifique, Michaël Goldman a l’air conquis !

Julie a décide de chanter « Who I Am » de Wyn Starks. Elle explique qu’elle s’est beaucoup cherchée et cette chanson lui parle. C’est très beau, Marlène a l’air emballée. En sortant, Julie craque dans les bras de Maïa. Elle avait l’impression de ne pas être dedans, Maïa lui assure que ça ne s’est pas vu. Julie est en larmes !

Masséo, immunisé, fait quand même son évaluation. Il a choisi « No tears left to cry » d’Ariana Grande. Il explique que ça parle de résilience, et ça a été compliqué pour lui avec la séparation de ses parents et l’absence de son père. Il a aussi fait l’école à la maison et socialement ça a été dur. Masséo s’accompagne au piano. Clara a l’air emballée.

Et enfin Emma, immunisée elle aussi, interprète « Dernier lys » de Noée. Elle explique qu’elle veut rendre hommage à son papi même si elle avoue être fatiguée vocalement. Son grand-père était très important dans sa vie et il veille sur elle. C’est très beau !

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : On a beaucoup aimé les prestations de Noah, Charles, Ebony, Maïa et Marine. Le niveau était très bon aujourd’hui, difficile à dire qui va être nominé demain soir ! A en juger par les élèves eux-mêmes, Ulysse et Julie pourraient en faire partie.

Retrouvez la quotidienne ce soir à 17h25 sur TF1. Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.