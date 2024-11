Star Academy : qui a été éliminé lors du 7ème prime ? (résumé + replay du 23 novembre 2024)

Publicité





Star Academy, résumé du prime 7 du samedi 23 novembre 2024 – C’est parti pour le septième prime de la saison 2024 de la Star Academy, présenté par Nikos Aliagas. Les académiciens interprètent pour l’hymne de la Star Academy 4, « Laissez-moi danser ».





Après un magnéto sur la venue de Jenifer au château, place à son duo avec Julie sur « Donne moi temps ».







Publicité





Magnéto sur Mathieu Gonet, qui accompagne ensuite Camille Lou et Marine sur « Je t’écris » de Grégory Lemarchal. Les parents de Greg sont là, tout le monde est très ému.

Magnéto sur Kamel Ouali et place au tableau chanté / dansé d’Ebony. Kamel Ouali est très content d’elle, il explique qu’il fait ce métier pour rencontrer des gens comme elle ! Sofia la félicite également.



Publicité





Nikos Aliagas annonce que le prochain prime sera celui de la tournée ! Du coup, le gagnant de la battle du top 3 se qualifiera pour la tournée !

Place à la battle du top 3 sur « Je suis malade ». Hugues vote Ebony, Oscar vote Charles, Sofia vote Charles, Armande vote Ebony, Michaël vote Ebony, Kamel vote Charles, Malika vote Ebony, et Mathieu vote Ebony. Ebony décroche l’immunité et sa place pour la tournée !

Star Ac Mix

Collégiale meilleurs moments de la Star Academy. Alexia Laroche-Joubert et Emma font une surprise aux élèves sur scène !

Place ensuite aux nommés : Masséo chante « Sorry Seems to Be The Hardest Word » d’Elton John, Maïa « I See Red » de Everybody Loves An Outlaw, et Ulysse « Eteins la lumière » d’Axel Bauer.

Roch Voisine chante « Hélène » avec Marguerite. Les élèves chantent ensuite « Et si tu sens », chanson inédite écrite par Grégory Lemarchal en mars 2007.

Chimène Badi vient chanter « Je viens du sud » avec Maureen. Elle est très émue, elle pense à Greg.

Les nommés chantent « Quelques mots d’amour » aux côtés de Julie, Maureen et Marguerite.

Kamel Ouali a préparé une surprise pour Lucie. Charles et Marguerite refont le tableau « Les moulins de mon coeur » que Lucie avait partagé avec Grégory ! Lucie est très émue.

Paxti (saison 3) vient chanter « Foule sentimentale » avec Franck.

Masseo éliminé

00h00 : c’est l’heure du verdict, le public a choisi de sauver Ulysse ! Place aux votes des élèves : Maureen sauve Maïa, Franck sauve Maïa, Marguerite sauve Maïa, Julie sauve Masseo, Ebony vote Maïa. Et c’est donc Maïa qui est sauvée ! Masseo est éliminé.

Star Academy 2024, le replay du premier prime du 23 novembre

Rendez-vous demain à 16h15 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.