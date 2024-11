Star Academy : qui seront les nominés ce soir ? (extrait vidéo du 12 novembre 2024)

Publicité





Star Academy annonce des nominations de la semaine 5 – C’est cet après-midi que Michaël Goldman, directeur de la Star Academy 2024 est venu annoncer aux élèves les noms des 3 nommés de la semaine. Une annonce que l’on ne découvrira qu’en fin de quotidienne ce soir, vers 18h30 ! Mais qui seront les élèves nominés pour cette cinquième semaine d’aventure ?











Rappelons que c’est la semaine des surprises et que les élèves ont passé hier des évaluations surprises, ils n’ont été prévenus qu’une heure avant et ont chacun tiré une chanson au sort !

Les évaluations étaient compliquées et stressantes pour certains. Ebony, Maïa, Marine, Julie et Emma s’en sont bien sorties et ne devraient pas être en danger.

Du côté des élèves en danger pour ces nominations, on pense qu’Ulysse ne devrait pas échapper à une 3ème nomination d’affilée. Pour les deux autres, ça devrait se jouer entre Franck, Charles, et Maureen.



Verdict tout à l’heure sur TF1 !

EXTRAIT VIDÉO STAR ACADÉMY : des évaluations surprises