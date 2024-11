C dans l’air du 12 novembre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 12 novembre 2024, invités et sommaire – Ce mardi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 12 novembre 2024 : le sommaire

⬛ Revirement sur les pensions de retraite : la Droite républicaine annonce une victoire politique

Lundi soir, sur le plateau du 20H de TF1, le président du groupe Droite républicaine à l’Assemblée nationale a annoncé un compromis majeur obtenu avec Michel Barnier concernant les pensions de retraite. Contrairement aux prévisions du gouvernement, il y aura bien une revalorisation des pensions au 1er janvier 2025, avec une augmentation correspondant à la moitié de l’inflation. Une nouvelle hausse, cette fois-ci ciblée sur les retraités percevant moins que le Smic, interviendra au 1er juillet.



Publicité





Un changement de cap pour le gouvernement

Initialement, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale prévoyait un gel des pensions pendant six mois, dans le but d’économiser 4 milliards d’euros. Cette mesure, touchant environ 17 millions de retraités, avait suscité une vive opposition, notamment au sein de la coalition soutenant le Premier ministre issu des rangs de la droite LR. L’annonce surprise du chef de file de la Droite républicaine marque donc un véritable revirement. Laurent Wauquiez espère ainsi marquer des points face aux récentes déconvenues du gouvernement à l’Assemblée.

Cependant, cette revalorisation des pensions reste conditionnée au vote du budget. Dès ce mardi à 16h30, les députés seront amenés à se prononcer sur la partie « recettes » du projet de loi de Finances. Un rejet entraînerait l’abandon du texte dans son ensemble, ce qui permettrait au gouvernement de présenter une version modifiée directement au Sénat, où il espère avoir plus de soutien.

Un climat social tendu et une opposition en embuscade

Outre les tensions politiques, l’exécutif fait face à un climat social de plus en plus tendu. Les plans sociaux chez Michelin et Auchan, ainsi que la multiplication des appels à la grève dans plusieurs secteurs stratégiques comme la SNCF, les pilotes de ligne et la fonction publique, compliquent encore la situation. À cela s’ajoute la colère persistante du monde agricole. Moins d’un an après une mobilisation d’ampleur historique, les agriculteurs sont de nouveau sur le pied de guerre. La FNSEA et les Jeunes Agriculteurs prévoient des actions nationales à partir de la mi-novembre, en réponse aux négociations de l’accord de libre-échange entre l’UE et les pays du Mercosur, qu’ils jugent menaçant pour leur survie économique.

Pouvoir d’achat : une priorité pour les Français

La question du pouvoir d’achat reste au cœur des préoccupations. Malgré une inflation annuelle limitée à 1,1 % fin septembre selon l’Insee, les Français continuent de restreindre leurs dépenses face à la hausse des prix cumulée depuis plusieurs années. Une enquête de l’UFC-Que Choisir révèle que deux tiers des consommateurs affirment réduire leurs achats. Ce constat se traduit par une baisse des volumes de vente pour les commerçants, accompagnée d’une augmentation des vols en magasin.

En somme, le gouvernement se trouve confronté à un double défi : désamorcer la crise sociale qui couve et faire passer un budget encore très contesté au Parlement. Les prochaines semaines s’annoncent déterminantes pour la majorité et son agenda politique.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mardi 12 novembre 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.